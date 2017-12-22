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遠航耶誕愛心鞋盒活動 澎湖偏鄉孩童開心

中央社2017/12/22 17:55
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣22日電）遠東航空耶誕愛心鞋盒活動，今天飛到離島的澎湖，由空服員將愛心鞋盒禮物一一轉送陪讀班的弱勢小朋友手上，小朋友都迫不及待的打開禮盒，能在耶誕前夕收到這精美的禮物，都非常高興。

基督教馬公浸信會今天來了遠航美麗的愛心大使高育甯與黃暄雅等2位空服員，帶來了募集的鞋盒禮物，讓課後陪讀班的小朋友又驚又喜，從空服員姐姐手中拿到耶誕節禮物，在寒冬裡感受暖意，開心地向遠航表達感謝，並說畢業旅行，學校就是要搭遠航出遊。

小朋友在傍晚收到耶誕愛心鞋盒，每位小朋友都迫不及待的打開，一看究竟，禮面有文具、巧克力、書籍等等，還有遠東航空員工親寫的耶誕卡片，讓小朋友都非常高興。

遠航副總經理盧紀融表示，遠航與中華基督教救助協會合作多年，5年來全國各偏鄉離島已有3000多位弱勢孩童，在耶誕節前夕，獲得警喜的鞋盒禮物，並鼓勵小朋友在求學路上，更順利，勇往直前。

遠航今年再度推出耶誕愛心鞋盒活動，全公司3000多位員工一起共襄盛舉，今年共募集到660個愛心鞋盒禮物，全數由員工精裝和購物禮物後，一一分送至偏鄉離島的小朋友。

盧紀融表示，遠東航空參與公益不遺餘力，對社會的關懷從來不間斷，一連年與基督教救助協會合作，送愛心給陪讀小朋友，也希望這樣的慈善公益活動，呼籲更多企業與個人加入行列，讓善心持續在各地發酵。1061222

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