遠航耶誕愛心鞋盒活動 澎湖偏鄉孩童開心

（中央社澎湖縣22日電）遠東航空耶誕愛心鞋盒活動，今天飛到離島的澎湖，由空服員將愛心鞋盒禮物一一轉送陪讀班的弱勢小朋友手上，小朋友都迫不及待的打開禮盒，能在耶誕前夕收到這精美的禮物，都非常高興。

基督教馬公浸信會今天來了遠航美麗的愛心大使高育甯與黃暄雅等2位空服員，帶來了募集的鞋盒禮物，讓課後陪讀班的小朋友又驚又喜，從空服員姐姐手中拿到耶誕節禮物，在寒冬裡感受暖意，開心地向遠航表達感謝，並說畢業旅行，學校就是要搭遠航出遊。

小朋友在傍晚收到耶誕愛心鞋盒，每位小朋友都迫不及待的打開，一看究竟，禮面有文具、巧克力、書籍等等，還有遠東航空員工親寫的耶誕卡片，讓小朋友都非常高興。