徐耀昌訪返鄉青年 啟動就職3週年之旅

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗返鄉青年夫婦自創爆米花品牌，透過網購打響名氣，不忘做公益回饋地方，縣長徐耀昌今天走訪公司，鼓勵年輕朋友發揮創意洄游苗栗，為就職3週年下鄉幸福之旅揭開序幕。
苗栗市40歲青年劉威成原本在中國大陸從事餐飲顧問管理，為照顧家中長輩，在妻子張睿芸建議下，毅然回到苗栗創業並落地生根，夫妻倆去年6月自創「花田喜」爆米花品牌，以健康美味及獨特方罐文創設計，成功打入網路團購市場。
劉威成有著堅定信仰，在原物料篩選上，採用非基改玉米、日本天然海藻糖，減輕熱量與負擔；公司每月更是固定將10%營收捐贈公益社福團體，希望幫助弱勢家庭孩童。
徐耀昌今天走訪「花田喜點心坊」，實地體驗產製程序，品嚐返鄉青年製作的爆米花，直誇甜而不膩，滋味一級棒，發現產品方罐還具「存錢筒」功能，也大讚極具巧思。
徐耀昌說，爆米花製作過程看似簡單，其實蘊含許多學問，他看見年輕創業夫婦的用心與努力，期待更多青年洄游苗栗，不僅提升在地產業特色，也能照顧家庭、陪伴長輩。
徐耀昌就任苗栗縣長即將滿3週年，有別於以往在縣府大廳舉辦茶會展現施政成果，今年改變型態，25日將安排下鄉視察縣政建設、關懷社區及地方產業，此行也為就職3週年「幸福之旅」揭開序幕。1061222