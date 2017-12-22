徐耀昌訪返鄉青年 啟動就職3週年之旅

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗返鄉青年夫婦自創爆米花品牌，透過網購打響名氣，不忘做公益回饋地方，縣長徐耀昌今天走訪公司，鼓勵年輕朋友發揮創意洄游苗栗，為就職3週年下鄉幸福之旅揭開序幕。

苗栗市40歲青年劉威成原本在中國大陸從事餐飲顧問管理，為照顧家中長輩，在妻子張睿芸建議下，毅然回到苗栗創業並落地生根，夫妻倆去年6月自創「花田喜」爆米花品牌，以健康美味及獨特方罐文創設計，成功打入網路團購市場。

劉威成有著堅定信仰，在原物料篩選上，採用非基改玉米、日本天然海藻糖，減輕熱量與負擔；公司每月更是固定將10%營收捐贈公益社福團體，希望幫助弱勢家庭孩童。