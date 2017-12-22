偽造文書詐領保險金 代辦公司7人法辦

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中一家代辦公司周姓男子等人，涉嫌以相同當事人、肇事車號，偽造道路交通事故處理紀錄，向保險公司詐領保險金，調查局發現業務異常進行調查，訊問後將周男等7人依法送辦。

辦案人員19日向台中地方法院聲請搜索票，搜索代辦公司查扣帳務主機及印文資料1批，並約談周姓與蔡姓男子等7人到案，查出代辦公司發生反覆以相同當事人、肇事車號申請理賠情形，以「借屍還魂」、「張冠李戴」及「移花接木」等手法詐領理賠費用。

代辦公司涉嫌擅自利用以代辦保險或購車取得民眾個資，偽造警察單位製作的道路交通事故處理紀錄，藉以完備汽車保險理賠申請程序，向各保險公司詐領保險費用。

周男等7人經訊問後，依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦，因相關詐領保險金額龐大，調查處正與保險理賠業者進行核算，循線擴大偵辦中。1061222