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中央社

偽造文書詐領保險金 代辦公司7人法辦

中央社2017/12/22 17:54
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中一家代辦公司周姓男子等人，涉嫌以相同當事人、肇事車號，偽造道路交通事故處理紀錄，向保險公司詐領保險金，調查局發現業務異常進行調查，訊問後將周男等7人依法送辦。

調查局航業調查處今天發布新聞稿指出，全國每年產險簽單保費龐大，民國105年即高達新台幣1459億餘元，其中汽車保險保費即佔54%（800.88億元）。

調查處結合財團法人保險事業發展中心資料庫，以大數據分析發現中部地區一家代辦汽車險理賠公司業務相當異常，便報請台中地檢署檢察官陳信郎指揮偵辦。

辦案人員19日向台中地方法院聲請搜索票，搜索代辦公司查扣帳務主機及印文資料1批，並約談周姓與蔡姓男子等7人到案，查出代辦公司發生反覆以相同當事人、肇事車號申請理賠情形，以「借屍還魂」、「張冠李戴」及「移花接木」等手法詐領理賠費用。

代辦公司涉嫌擅自利用以代辦保險或購車取得民眾個資，偽造警察單位製作的道路交通事故處理紀錄，藉以完備汽車保險理賠申請程序，向各保險公司詐領保險費用。

周男等7人經訊問後，依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦，因相關詐領保險金額龐大，調查處正與保險理賠業者進行核算，循線擴大偵辦中。1061222

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