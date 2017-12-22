獲三信商銀5席董事　遠航張綱維太高調　顧立雄要求說明

三信商銀22日選15席董事，張綱維原本以取得 3 席一般董事、2席獨立董事為目標，最終取得5席董事超乎預期，他並大動作召開記者會發表感言，強調遠航將全力監督三信商銀的公司營運，且他本人也會進駐董事會，未來將推動IPO。

三信商銀22日召開股東臨時會，全面改選董事，其中樺福遠航集團董事長張綱維順利取得5席董事，並高調召開記者會，不過，外界質疑是否有刻意規避審查及違反「產金分離」原則？金管會主委顧立雄表示，既然他這麼高調，除會請張綱維來金管會說明，也會好好檢視這5席的「結構」。

據了解，遠航在2011年就開始投資三信商銀，而三信商銀的的前身是第三信用合作社，因為以前是會員制，股東都是會員，張綱維透過向老社員慢慢收購取得股票，目前持股約 4%。

不過，遠航集團董事長張綱維以4%股權取得5席三信商銀董事席次，還大動作召開記者會，似乎在挑戰金管會主委顧立雄上任後強調的「產金分離」原則。顧立雄22日說，既然張綱維這麼高調，正好讓金管會來檢視，會請張綱維盡速到金管會說明。

不僅如此，顧立雄也強調，銀行董事名單都要報到金管會，並經金管會認可，不會有大股東規避金管會監理的死角出現。

至於張綱維股權不到5%就拿下5席董事，是否有規避審查之嫌？顧立雄則表示，依規定銀行要在董事選出後的10天內報金管會董事名單，讓金管會審查其適格性，既然張綱維宣稱取得5席董事，金管會會來看看這5席董事是什麼樣的結構。

對於關鍵少數是否將影響三信商銀日後的運作？顧立雄認為，原本公司派也是11席，目前的10席僅少1席，公司派與市場派股權爭議難免，但金管會立場仍在於如何守住公司治理及董事適格性問題，而本業的經營表現，也將在審核範圍之內。

