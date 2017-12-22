NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
運動

HBL／蟄伏三年大爆發　東山兩大前鋒分飾「灌籃高手」

記者鍾東穎／高雄報導2017/12/22 19:30
▲東山高中前鋒董永全（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.22）
▲東山高中前鋒董永全（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.22）

蟄伏三年，今天終於破繭而出，東山高中前鋒董永全今(22)日飆進5記三分球，寫下本季個人新高27分，幫助東山擊敗南湖高中，搶下關鍵一勝的東山確定擠進分組前三，提前晉級。

此役前兩隊戰績相同，今天都要搶勝提前晉級，上半場結束南湖以5分領先，役藍再戰，東山暖機成功，在第三局一舉反超並成功守住領先，最終東山以87:82逆轉擊敗南湖。

東山此役贏球的最大功臣首推攻下全場最高分的董永全，從預賽開始董永全得分都未超過8分，今天手感發燙大爆發，全場139中，三分球飆進5顆，也讓總教練廖覎鋕賽後直呼「等了他三年。」

其實前役賽後當大家都在休息僅有董永全一人被廖覎鋕留下特訓，廖覎鋕表示，「董永全個性溫文儒雅，比賽打不出平常練習的水準，一直幫他心理建設，告訴他你可以，今天終於等到他終於大爆發。」

董永全透露遇到比賽會小緊張，但其實平常練習最多可以連進1516顆三分球，具有一定水準，讓廖覎鋕相信他終有一天能破繭而出。今天不僅得分爆發，也搶下6籃板4助攻，表現相當出色。

董永全和東山主力前鋒邱子軒為同年，董永全透露，雖自己之前還不像他一樣能穩定得分，但曾幻想要像漫畫《灌籃高手》櫻木花道和流川楓，一人分飾一角，邱子軒穩定得分，自己則要在關鍵時刻幫助球隊定勝負。

關鍵字hbl東山高中南湖高中
鄧愷威旅美　要跟學長胡智為看齊體育署公布　健美協會會員資料異常

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan