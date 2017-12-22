綠能本季獲利可望持平Q3 力拚單季損平

太陽能晶片廠綠能科技 (3519-TW) 11 月營收連續第 5 個月改寫今年新高，更創近 17 個月以來新高，雖然本季是太陽能市場淡季，但綠能表示，12 月營收表現樂觀，本季獲利可望與第 3 季持平，力拚單季損益兩平。

綠能 11 月合併營收 12.6 億元，連續 5 個月改寫今年新高，並創近 17 個月以來新高，月增 5.95%，年增 27.38%；前 11 個月合併營收為 108.39 億元，年減 25.51%。

綠能表示，12 月目前營收表現看來相當不錯，但能否如 11 月營收續改寫新高，仍得視具體的產品出貨比重而定。