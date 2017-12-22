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綠能本季獲利可望持平Q3 力拚單季損平

鉅亨網2017/12/22 18:06
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太陽能晶片廠綠能科技 (3519-TW) 11 月營收連續第 5 個月改寫今年新高，更創近 17 個月以來新高，雖然本季是太陽能市場淡季，但綠能表示，12 月營收表現樂觀，本季獲利可望與第 3 季持平，力拚單季損益兩平。

綠能 11 月合併營收 12.6 億元，連續 5 個月改寫今年新高，並創近 17 個月以來新高，月增 5.95%，年增 27.38%；前 11 個月合併營收為 108.39 億元，年減 25.51%。

綠能表示，12 月目前營收表現看來相當不錯，但能否如 11 月營收續改寫新高，仍得視具體的產品出貨比重而定。

綠能第 3 季稅後淨損 3900 萬元，每股淨損 0.09 元，虧損已較上季與去年同期明顯收斂，除單季毛利率已成功轉正外，第 3 季底也已實現單月轉盈；前三季稅後淨損 7.14 億元，每股淨損 1.72 元。展望本季，綠能指出，有相當大的機會與第 3 季表現持平，並力拚損益兩平。

綠能經董事會決議，辦理今年首次私募發行普通股，私募價格為每股新台幣 15.21 元，今 (22) 日為繳款日與增資基準日，大同集團以 3 億元全數認購私募股 1972.3 萬股，綠能將用於充實營運資金與擴充機器設備等。

綠能日 K 線圖

 

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走出11月低點陰霾 昇陽科...〈房產〉賺日本人的錢 日本...

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