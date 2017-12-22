走出11月低點陰霾 昇陽科12月營收拚月增1成 Q

太陽能電池廠昇陽科 (3561-TW) 受到 10 月底的火災事故影響，使 11 月營收備受衝擊，寫下近 58 個月以來新低，昇陽科表示，預期 12 月營收表現可望稍微回溫，較 11 月小幅成長，第 4 季虧損也可望較第 3 季收斂。

昇陽科新竹廠一期廠房 3 樓太陽能多晶電池生產線，於 10 月底發生火災事故，影響約 26MW 的電池產能，使 11 月營收備受衝擊、為 3.61 億元，月減 37.97%，年減 5 成，寫下近 58 個月以來新低。

在昇陽科發生火災事故後，不少同業都表示，願意提供其既有訂單下欲出貨給客戶的電池產品，據了解，除了「三合一」的新日光 (3576-TW) 與昱晶 (3514-TW) 表態予以協助外，也有其他同業表示願意伸出援手，而昇陽科 11 月與 12 月的多晶電池出貨，便是由願協助的同業支援。