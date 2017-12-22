旺季需求 11月批發營業額創歷年同期新高 連13個

經濟部統計處今 (22) 日公布 11 月批發、零售及餐飲業營業額統計，同步創下歷年同期新高；11 月批發業營業額 8736 億元，年增 3.5%，連續 13 個月正成長；11 月零售業營業額 3698 億元，年增 3.4%；11 月餐飲業營業額 353 億元，年增 2.4%。

11 月零售業營業額月增 0.4%，經季節調整增加 1.5%，其中綜合商品零售業的百貨公司因週年慶買氣升溫，年增 6.8%，超級市場因展店及商品促銷，年增 3.7%，便利商店雖門市擴增、鮮食及熱飲銷售增加，但菸品銷量下滑抵銷部分增幅，僅年增 1.6%，量販店因購物節活動及獨賣商品熱銷，年增 7.5%。

資通訊及家電設備零售業因手持行動裝置新品熱銷，年增 4.3%；布疋及服飾品零售業因天冷帶動冬衣需求，年增 4.9%；無店面零售業因雙 11 網購節強力促銷，營收表現亮麗，年增 10.6%；燃料零售業則因油價上漲，年增 8.6%；累計前 11 月零售營業額 3 兆 7632 億元，年增 0.9%。

11 月餐飲業營業額月減 7.9%，經季節調整後減少 1.1%，為歷年同月新高，年增 2.4%，其中餐館業年增 2.4%，主因百貨公司週年慶集客效應，帶動營收成長；飲料店業年增 3.5%，主因展店及部分品牌推出專屬商品帶動銷售熱潮；累計前 11 月餐飲業營業額 4120 億元，年增 2.7%。

展望未來，批發業受惠智慧手機新品銷售、雲端運算及新興科技應用續增，記憶體及伺服器等銷售將續創佳績，預估 12 月營收年增率將持續正成長；零售及餐飲業因耶誕節及跨年送禮與聚餐商機、資訊月及雙 12 網購促銷，加上天冷帶動冬衣及保暖設備需求攀升，預計零售及餐飲業營業額將持續上升。