婦聯會案藍營遺憾 綠營籲政府強硬處理

民主進步黨立法院黨團書記長何欣純向中央社記者表示，內政部應該堅持立場，婦聯會多年來違反人民團體法，內政部要強硬拿出該有的作為，「該解散就解散」，不是只有撤換負責人的問題。

內政部7月24日宣布，中華民國婦女聯合會承諾捐新台幣312億元給國庫做公益，轉型公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士。8月起並展開細部協商，婦聯會今天在最後期限回覆不簽行政契約，內政部立即撤免婦聯會主任委員辜嚴倬雲與副主委葉金鳳職務，限期婦聯會10日內改選。

立法院內政委員會召委、民進黨立委賴瑞隆表示，婦聯會的資產都是來自國家人民，從來都不是這些常委的錢，交還國家是非常正當的，但婦聯會最後選擇採用對抗方式，違反當初捐出資產的承諾，必須受到全民譴責；未來會要求不當黨產處理委員會加快動作，啟動相關法律程序。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀指出，婦聯會的成立跟運作有歷史的背景，民進黨在處理婦聯會時，以去脈絡化的方式片面理解事實，令人遺憾；她認為，不當黨產還有附隨組織的認定應要更謹慎，也支持婦聯會透過行政及司法訴訟維護權益。

時代力量立法院黨團總召徐永明認為，這早就要做了，婦聯會這樣拖根本就是緩兵之計，按照現有人民團體法，內政部是有武器的，一直不處理，才會導致歹戲拖棚；目前走到這裡，時力支持內政部的做法，希望婦聯會能有新領導者，把行政契約和未來相關的權利義務說清楚。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔告訴中央社記者，內政部多給婦聯會2天時間，結果還是做了要撤換正副主委的決定，這是雙輸的局面，既簽不成行政契約，婦聯會也沒有捐出資產，目前希望內政部先查清相關帳冊的流向，雙方不要像在菜市場喊價。

陳怡潔表示，過去婦聯會協助國家的捐款善行的舉動必須肯定，貢獻不容輕易抹去，但由於其財產來源，確實沒有法源依據，有檢討的必要，希望未來一切按照人民團體法規定走，讓婦聯會組織能夠健全，希望政府處理時，除秉持程序正義外，也應給予相對的尊重。1061222