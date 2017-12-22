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新竹縣萌警報佳音　小小警察宣導反詐有一套

記者常似虎／新竹報導2017/12/22 18:30
▲新竹縣萌警報佳音，小小警察上陣宣導反詐騙。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）
▲新竹縣萌警報佳音，小小警察上陣宣導反詐騙。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

新竹縣政府警察局於今（22）日舉辦「一日小小警察體驗營-聖誕節萌警報佳音」活動，竹縣警局邀請來自全臺灣各地30位4至6歲幸運兒，換上了特別訂製的小警察制服以及小刑警背心一齊體驗警察的工作，以及結合犯罪預防宣導的報佳音活動，副縣長楊文科及警察局長張榮興化身成聖誕老公公與小朋友一同歡度聖誕節，也期望透過體驗營活動，讓小朋友認識警察如何打擊犯罪，維護治安等工作內容。
 

▲新竹縣副縣長楊文科(左)及警察局長張榮興(右)化身成聖誕老公公與小朋友一同歡度聖誕節。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

體驗營包含了「宣導：向詐騙說不」、「體驗：認識裝備」、「交通：認識規則」及「防身：學習技巧」等四道關卡，分別由三民派出所、保安警察隊、交通警察隊、婦幼警察隊等個四單位擔任關主，讓孩子們從中學習、挑戰及體驗。由於年關將近，其中特別安排「向詐騙說不」關卡，縣警局安排小警察於臺灣銀行－竹北分行外，體驗簽巡邏表，而三民派出所的吳榮財所長更帶領所內警員一同演出反詐騙行動劇，安排小朋友發送反詐騙宣導單給民眾，擔任反詐騙小助手，同時也使參與的家長與孩子深深建立預防詐騙的觀念。


▲穿上刑警背心的小小萌警圍繞耶誕樹，提前感受佳節溫馨。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

活動中安排小朋友至新竹縣政府大廳報佳音，在小朋友繞著聖誕樹齊聲呼喊：「聖誕老公公」，楊副縣長與張局長換上了聖誕老公公裝登場，給孩子們一個大驚喜並與孩子們一起同樂，禮物袋中，準備了許多小禮物以及對孩子們的祝福，親切地互動拉近彼此的距離，副縣長楊文科表示：「期許孩子們，在長大後能像警察一般為社會帶來正面能量，並提前祝福大家聖誕快樂。」全體參與人員溫馨合照，留下一個特別的聖誕回憶。

關鍵字新竹縣小小警察楊文科張榮興耶誕節報佳音
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