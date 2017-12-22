李開復：AI最難取代的是VC

第一波稱為互聯網 AI，因為數據量最大；第二波是商業 AI，把已有的數據轉化成為真實的商業價值，通過商業流程產生真實願意付費的服務。

全天候科技篩選李開復的分享實錄，李開復說 AI 有 4 波浪潮，他表示，每一波浪潮的倡導者、執行者、投資人、獲利者、用戶都是不一樣的。

全天候科技 21 日報導，創新工廠董事長兼任 CEO 李開復在 AI Challenger 全球 AI 挑戰賽中指出，對於 AI 是否會替代投資人的問題，李開復認為，隨著銷售數據、股票數據、財報等信息標準化、數據化、大量化、海量化後，投資就會慢慢被 AI 取代，一定是從二級市場走向一級市場。但天使投資，跨領域的投資等，AI 較難取代人類。

第三波是感知 AI，比如視頻數據，語音數據，用更多的傳感器來有效的利用數據；第四波是全面自動化 AI，比如自動駕駛和機器人。

整個 AI 的概念是廣大淵博的，不能把它定位成一件事情。當然它與所有的行業，包括傳統行業，未來的新型行業它都是合理的發展方向，不能局限於某一塊。

而對於 AI 取代投資人的問題，李開復表示，其實很多工作都是基於海量的數據來做判斷的，「如果你是做投資，很大程度上的工作是用海量數據來判斷。比如二級市場分析師很大程度就是，我們做早期投資的 VC，現在這個階段還不是，但是不排除未來的可能性。」

比如在美國 Google 做投資，機器人會在他的投資決策中扮演角色，一定程度參與決策的過程，所以他覺得一級市場的投資，比如說以後在某一些領域，比如零售領域，未來數據越來越真實，很大程度上你的創業是能夠用數據來衡量的。

李開復指出，他說的數據不止是銷售數據、股票數據，所有的文字，包括季度的財報，網上的評論，社交網站的討論、公眾號發的東西等等這些全都是數據，標準化、數據化、大量化、海量化後，這個投資就會慢慢被取代，一定是從二級市場走向一級市場，最難取代的是看人，比如，天使的投資，還有特別懂跨領域的投資。還有很難的是做一些併購，併購以後的改造，這些都不是 AI 可以幹得活，但是大部分的投資還是數位化的，所以會一步一步被取代。