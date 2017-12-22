〈房產〉賺日本人的錢 日本信義插旗東京 從事在地仲

信義房屋 (9940-TW) 旗下成立 8 年的日本信義，宣布將在東京成立門市，信義社長何偉宏指出，東京門市將比照馬來西亞信義房屋一樣，從事在地仲介、租賃服務業務，將日本房產仲介給日本在地購屋需求者。

何偉宏指出，日本信義在東京的第一家門市預計將 2018 年下半年成立，初期將以門店周邊區域的委售服務為主力，融合台式熱情與日式精緻服務的獨家經營模式，在日本境內目前並沒有真正的外商仲介服務業競爭下，展現來自台灣精緻服務的競爭力。

何偉宏表示，日本信義成立 8 年以來，累積成交超過 2400 件，總銷金額達 1550 億日圓 (約新台幣 415.4 億元)， 2017 年截至 11 月底為止，已服務 1300 多組客戶赴日看屋，平均每天帶看超過 4 組，較去年成長 10%。