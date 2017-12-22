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節慶商機強強滾　民間消費指標創新高

記者陳家蕙／台北報導2017/12/22 18:18
▲雙11以及年底聚餐、送禮商機發酵， 11 月 批發、零售以及餐飲業營業額均創歷史新高紀錄。（圖／經濟部提供）
▲雙11以及年底聚餐、送禮商機發酵， 11 月 批發、零售以及餐飲業營業額均創歷史新高紀錄。（圖／經濟部提供）

經濟部今( 22 )日公布 11 月工業生產統計，連續7個月上揚，年增率 0.85% ，其中，製造業生產指數年增率 1.16% ，連 19 個月正成長。對於成長幅度不高，經濟部指出，由於去年下半年比較基期較高，加上部分石化及鋼鐵廠安排歲修，略影響成長率。此外，經濟部公布 11 月批發、零售以及餐飲業營業額統計，全面創下歷史新高紀錄，經濟部並看好下月持續上升。

年底消費旺季，民間消費表現大噴發。受惠於消費性電子產品進入銷售旺季，經濟部統計處公布 11 月批發業營業額 8,736 億元，年增 3.4% ；零售業則因百貨公司周年慶買氣升溫， 11 月營業額 3,698 億元，年增 3.4% 。其中，無店面零售業因雙 11 購物節強力促銷，營收表現最為亮麗；餐飲業營業額 353 億元，年增 2.4% ，3大產業均創歷史新高紀錄。

統計處副處長王淑娟指出，耶誕節及跨年送禮與聚餐商機發酵，預計 12 月零售及餐飲業營業額將持續上升。

此外，經濟部也公布 11 月工業及製造業生產統計，年增率各為 0.85% 、 1.16% 。對於成長率不高，經濟部統計處強調，主因是去年下半年比較基期高，加上部分石化及鋼鐵廠安排歲修，約略影響年增表現。

不過統計處認為，隨歐美耶誕及中國大陸春節採購旺季到來，各大國際品牌接續發表手持行動裝置及穿戴裝置等消費性電子新品，加上車用電子、物聯網、雲端應用、人工智慧及高效能運算的新興運用商機，皆有助帶動我製造業生產未來表現，預估 12 月製造業生產可維持正成長走勢，全年可望再創歷史新高。

關鍵字工業生產製造業生產批發業營業額民間消費
2字頭成常態？台幣再創逾3年新高取三信銀5席董事　張綱維：純投資

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