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中央社

2018立法院賀卡 奔跑台灣犬領台向前衝

中央社2017/12/22 18:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北22日電）迎接2018年的狗年，立法院今天公布賀卡的主視覺為「奔跑的台灣犬TaiwanGo」。立法院秘書長林志嘉說，狗與英文的go發音雷同，希望台灣持續往前衝。

林志嘉下午公布立法院最新2018年賀卡，提早向民眾祝賀新年快樂。

他說，2018年是狗年，狗與英文字的go發音雷同，設計師設計出多色的曲線，看起來像是一隻奔跑的台灣犬，也象徵奔騰、活躍，像台灣犬一樣勇敢、生命力頑強、有靈性，而且狗與人相當和善、可以信任，希望能夠表達看住台灣、讓台灣更好的意象，希望台灣持續往前衝、邁向更高的發展，不管經濟或是各方面能夠蓬勃發展。

立法院表示，賀卡上快速奔跑中的「台灣犬」，也象徵台灣持續向前邁進與發展，而繽紛的彩色線條，期許新的一年，台灣百業興旺，精彩萬分。

賀卡內僅有簡單的「2018 攜手同發」，以及立法院長蘇嘉全、蘇嘉全夫人洪恒珠的名字。林志嘉說，預計將發送8000份。

立法院表示，「2018 攜手同發」，主要是過去二年來，立法院逐步推動完成許多重要法案與行政革新，未來將秉持著不斷進步的態度，提高立法品質，讓法案更加符合人民的福祉，期許在充滿希望的2018年，立法院能夠跟所有台灣人民攜手團結，讓國家更進步發達。1061222

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