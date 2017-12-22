影／陳菊新書殺見骨　楊秋興反擊說出內心話

針對陳菊 「花媽心內話」一書，引起政壇大震撼，楊秋興22日大力抨擊陳菊團隊，他強調，只有和花媽競爭過，才深刻體會到她的團隊是搞政治的團隊，非常擅長政治鬥爭，甚至放話要對楊秋興斬草除根，陳菊實在是欺負善良古意人。陳菊昨天下午舉行新書發會，楊秋興一早就接獲友人贈送這本書，他看到「花媽心內話」新書，心裡感慨萬千，不過他也高興陳菊提供機會給他，說出他憋了很久的心內話。



▲楊秋興對於書中內容大為不滿，直指陳菊吃人夠夠。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲前高雄縣長楊秋興22日下午4點半主動召開記者會談「花媽」陳菊新書中談到的秋菊之爭，楊秋興表示，書中有很多不是事實。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）

楊秋興表示，都是些過去事了，但這書的不真實性，讓原本很平靜的我又激起波波漣渏與回憶。尤其「兄弟都能翻臉無情，人人都成為政治精算師」，影射的就是楊秋興，更讓棏秋興心中充滿不滿。楊秋興回憶說，當時台北有一文宣團隊主動來高雄縣說要幫楊秋興打選戰，結果這個團隊的文宣全針對新潮流去做攻擊，他不認同這個團隊的作法，因為當時他對於新潮流還有情感，也想好聚好散，最後他發現這個文宣團隊和新潮流陳菊有很深的恩怨情仇，就不再和這個團隊合作，根本沒有去抹黑陳菊。



▲陳菊新書殺見骨，楊秋興反擊說出內心話。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲楊秋興說，看到花媽新書，發現書中內容，很多有關他的都不是事實。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.22）



▲而事實也証明，陳菊在高雄12年，到底為大高雄留下什麼，經濟蕭條，債務高築，年輕人往外跑，空氣、水都非常不好，高雄已經不是一個可稱為宜居的城市。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）

反而陳菊團隊刀刀見骨，不斷砍殺楊秋興，也沒有如陳菊所說，曾經打過4次電話，在初選後和楊秋興溝通過，那場初選根本不公平，甚至到最後，陳菊暗指 楊秋興的太太有一「夫人幫」，他自己清楚，他太太九年來根本沒有任何插手縣政府的任何一件人事或工程。他回想當初，那夜午夜夢迴無法入眠，半夜起來寫下他的心境，「 欺人太甚、吃人夠夠，士可殺不可辱、拼了」，所以他決定走自己的路。



▲楊秋興表示，而事實也証明，陳菊在高雄12年，到底為大高雄留下什麼，高雄已經不是一個可稱為宜居的城市。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



▲楊秋興表示，回想當初，那夜午夜夢迴無法入眠，半夜起來寫下他的心境，「 欺人太甚、吃人夠夠，士可殺不可辱、拼了」，所以他決定走自己的路。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）



棏秋興強調，到底是誰在精算呢？到底誰無情呢？競爭過才深刻體會我的團隊是搞縣政的團隊，而她的團隊是搞政治的團隊。擅長政治鬥爭，甚至放話斬草除根。至於為什麼初選過後，還要脫黨參選，楊秋興強調，陳菊團隊對外放話已安排陳楊配，這些根本沒有的事，是很毒的招數，而企業界很多人擔心陳菊團隊執政後，高雄會落後10幾年，縣府同仁期待他出來，所以才會決定參選。而事實也証明，陳菊在高雄12年，到底為大高雄留下什麼，經濟蕭條，債務高築，年輕人往外跑，空氣、水都非常不好，高雄已經不是一個可稱為宜居的城市。



▲楊秋興說，他很遺憾，為何陳菊經過這麼久又把這抹黑拿出來。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.22）