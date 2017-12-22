台股歲末陷盤整 焦點轉向明年主流股

廖哲宏指出，目前處於景氣循環擴增階段，布局上可參考基本面與股價評比；電子類股轉弱來自於市場對iPhone銷量預期的調整，但在經濟基本面仍佳的情形下，其餘類股有所表現是合理現象，電子供應鏈在長年投資不足的情形下，相關族群表現相對亮眼。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股雖處於盤整格局，但焦點仍放在2018年之後，具備長線成長趨勢或是受惠於漲價題材的族群，包括3D sensing新應用、雲端伺服器、人工智慧(AI)、高速運算(HPC)、及汽車電子化(包含智能車與新能源車)等，以及受惠於景氣循環具漲價題材的族群。

（中央社記者田裕斌台北22日電）台股近期漲跌互見，陷入盤整格局，投信表示，量縮整理屬於年底的季節性因素，盤面焦點轉向2018年開年表現，明年要找到主流股，才有表現空間。

廖哲宏點名，今年以來被動元件、二極體及記憶體等皆出現供不應求、漲價等現象，基於供需架構的現實，相關類股仍有表現機會，隨美國稅改落幕，美國概念股將再吸引市場目光，個股營運若能在美國市場占有一席之地，亦有助於支撐相關股價的後市表現。

日盛首選基金經理人楊遠瀚則表示，美國升息與縮表時程符合預期，美國總統川普稅改推行相對順利，加上全球景氣穩健復甦，製造、消費、就業持續成長，基本面正向，2018年匯率衝擊可望減緩，經濟擴張也有助電子、傳產需求上揚，雖然短期面臨電子權值股弱勢影響，但預期稅改後美股有望整理向上，盤勢仍中性偏多。

楊遠瀚指出，基本面支撐萬點行情。半導體、面板、手機、車用等需求續增，且供應商擴產保守穩健，拉貨仍強使得晶圓、MLCC等皆呈現供需吃緊，漲價動能有望延續。

在技術面上，廖哲宏表示，指數若能站上20日、60日均線則大盤將轉強，在成交量方面，歲末是外資例行調節持股的季節，今年也不例外，預料短期大盤仍將持續整理，在12月7日的10322.76點低點不破的前提下，隨外資歸隊，仍有行情可期。1061222