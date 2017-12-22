協商破局 葉俊榮：關鍵在辜嚴倬雲

葉俊榮下午在記者會上談到，婦聯會原答應捐出資產的8成、新台幣312億元給國庫做公益，20日當天有提出新構想，是否資產全捐，但旗下4個基金會（婦聯聽障基金會、婦聯社會福利基金會、台北市私立華興育幼院和華夏婦女文教基金會）不受任何監督，但這有違內政部處理原則，不是只有錢的問題，重點是組織要能接受公共監督。

內政部20日與婦女聯合會、不當黨產處理委員會展開9小時的馬拉松式協商，今天是婦聯會答覆的最後期限，婦聯會今天回覆內政部，堅持政府不得對其相關基金會進行公共監督，決定不簽行政契約，也使得內政部必須做出撤換負責人的處分。

（中央社記者劉麗榮台北22日電）內政部與婦聯會、黨產會協商超過3個月最後仍宣告破局。內政部長葉俊榮今天說，婦聯會決策反覆，主委辜嚴倬雲的強勢領導，又無法直接面對，是最大致命傷。

葉俊榮說，捐款調高、調低，都還是有建設性的討論，但20日當天9個小時內充滿非常不建設性的主張，婦聯會關心的議題換來換去，反反覆覆，其內部也有人認為接受監督很好，讓外界更清楚婦聯會是在做好事，不過，卡關的議題變來變去，「連我們都不知道具體卡在哪裡」，最後一個卡關議題是在監督部分。

葉俊榮指出，這個組織最大的致命傷在於辜嚴倬雲強勢領導，又沒辦法真正直接面對，造成婦聯會許多有心參與討論的人紛紛離去。最近被指派來幫忙的副主委葉金鳳，很努力想解決問題，但過程中「我不斷看到她的無力。」

葉俊榮告訴中央社記者，他從頭到尾都沒有直接接觸過辜嚴倬雲，沒有見過面，也沒有電話聯繫過。

葉俊榮一直認為，如果婦聯會的民主轉型做得好，合乎人民期待，又能合乎轉型正義的基本方向和精神，對國人往後處理同樣問題有鼓舞作用，但現在這個期待必須做階段性的終結。

內政部撤免婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳的處分函已送達婦聯會，要求婦聯會在10天內完成改選，並配合公開勞軍捐資料。至於黨產會是否於26日認定婦聯會為國民黨附隨組織，內政部表示尊重。

婦聯會未能交代勞軍捐流向，內政部7月24日曾與婦聯會、不當黨產處理委員會達成共識，包括婦聯會捐出超過8成資產予政府協助社會公益、組織轉型成立公益基金、旗下各基金會引進一定比例政府代表及社會公正人士等。8月開始，三方展開細部協商，希望簽署行政契約確實履行，不過最終仍宣告破局。1061222