雙城球團期待表現 鄧愷威先求融入環境

（中央社記者謝靜雯台北22日電）目前就讀國立體育大學的投手鄧愷威，已加盟雙城隊。鄧愷威與旅美投手學長胡智為一路都是隊友，他表示「以前很羨慕學長，現在有夢想成真的感覺」，明年不設目標，先融入環境。

鄧愷威本週赴美體檢，昨天才回到台灣，今天出席英語教育平台記者會，他表示，此趟去美國，有去雙城隊大聯盟的球場，「去的時候剛下完雪，但他們說球季進行時的氣候會蠻舒服的」，球團的管理階層也有鼓勵他，「期待你的表現」。

鄧愷威與旅美光芒隊投手胡智為從少棒、青少棒、青棒、大學隊都當過隊友，鄧愷威表示，「國中時就看胡智為學長一直被球探關注、很羨慕，現在自己也可以去美國，有一種夢想成真的感覺」，但也提到未來的路還很長，還是要再繼續努力。