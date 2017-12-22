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中央社

雙城球團期待表現 鄧愷威先求融入環境

中央社2017/12/22 18:19
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）目前就讀國立體育大學的投手鄧愷威，已加盟雙城隊。鄧愷威與旅美投手學長胡智為一路都是隊友，他表示「以前很羨慕學長，現在有夢想成真的感覺」，明年不設目標，先融入環境。

鄧愷威本週赴美體檢，昨天才回到台灣，今天出席英語教育平台記者會，他表示，此趟去美國，有去雙城隊大聯盟的球場，「去的時候剛下完雪，但他們說球季進行時的氣候會蠻舒服的」，球團的管理階層也有鼓勵他，「期待你的表現」。

鄧愷威與旅美光芒隊投手胡智為從少棒、青少棒、青棒、大學隊都當過隊友，鄧愷威表示，「國中時就看胡智為學長一直被球探關注、很羨慕，現在自己也可以去美國，有一種夢想成真的感覺」，但也提到未來的路還很長，還是要再繼續努力。

鄧愷威原本在西苑中學青棒隊，高三時轉到高苑工商，因為規定沒辦法出賽，但他持續維持調整，也有去美國德州棒球學校接受指導，今年初跟著胡智為一起訓練，「學習哪些動作比較不容易受傷，哪些投完球的伸展更能幫助手臂恢復」。

鄧愷威目前持續維持重量訓練，他笑說學生時期一整年都有比賽，現在進入職業球員階段，季後需要讓手臂有休息期，「沒辦法投球其實會手癢」；鄧愷威預計明年2月赴美參加球隊春訓，他表示第一年沒有給自己設太多的目標，「先融入環境，多看多學多問」。1061222

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