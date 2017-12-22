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前10月經常性薪資39865元 創歷年同期新高

鉅亨網2017/12/22 18:23
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主計總處今 (22) 日公布 10 月經常性薪資，平均金額達 40197 元，較上月增 0.20%，較去年同期增加 2.12%；1 至 10 月經常性薪資平均為 39865 元，較去年同期增加 1.78%，為歷年同期新高。

至於 10 月總薪資 (含經常性與非經常性薪資) 平均為 44517 元，較上月減少 2.83%，較去年同期增加 3.36%。

受勞基法新制影響，1 至 10 月加班工時平均為 7.9 小時，較去年同期減少 0.4 小時；不過，1 至 10 月加班費平均為 1699 元，則較去年同期增 5.59%，增幅為 4 年來同期最高。

受僱員工統計部分，10 月底工業及服務業受僱員工人數 760.4 萬人，較上個月底增加 8000 人，較去年同月底也增加 13 萬人；1 至 10 月平均為 754.7 萬人，較去年同期增 10.6 萬人。

觀察各行業中員工進退狀況，10 月受僱員工進入人數為 17.8 萬人， 較上個月減少 2.4 萬人，各行業中以營造業減少 6000 人最多，住宿及餐飲業減少 5000 人次之。受僱員工退出人數則以製造業減少 9000 人最多，營造業、批發及零售業、住宿及餐飲業均減少 7000 千人次之。

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關鍵字薪資加班費勞基法新制主計總處headline
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