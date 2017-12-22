畫風反映鄉愁 國寶畫家王攀元辭世

原籍中國江蘇的王攀元，一生命運多舛，雖然出生在豪門，但老天爺並未特別眷顧他，反遭族人欺凌。之後，他考進當時的中國上海美專時遭家族斷絕金援，但還是咬緊牙關，白天以門板作為畫桌，晚間以門板為床，有時還廢寢忘食，一整天沒吃飯畫到深夜，只能以白開水充飢，以精神生活支撐物質匱乏。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭國寶畫家王攀元一生不因生活困苦，堅持創作，畫風除了反映鄉愁，以畫筆揮灑人生，也在當時台灣特定時空下，呈現孤獨、內省的獨特風格，在台灣美術史上占重要地位。

王攀元在經歷戰亂後，民國38年攜眷來到台灣，生活無著。他曾為家庭生活，在高雄碼頭當搬運工人。民國41年，他獲聘到宜蘭羅東中學教美術，即使收入清苦，還要養育8名子女，也不曾放棄創作。

王攀元在62歲退休後，仍熱衷專心繪畫35年，直到97歲高齡時才以一幅「英雄淚」封筆未再作畫，創作精神讓人佩服。

王攀元曾在民國90年獲得第5屆國家文藝獎，並於民國97年獲得第8屆「噶瑪蘭獎」，表彰他對宜蘭文化的貢獻。當時他在接下「噶瑪蘭獎」時謙虛說：「這個獎應該給年輕人，我對宜蘭只有小小貢獻，受之有愧。」

民國104年，宜蘭美術館舉辦「象徵與指涉—王攀元繪畫的『苦澀美感』」時，是王攀元最後一次公開露面，當時可能剛好是在他休息時間，因此多半時間都歪坐在輪椅上，閉目養神。

王攀元女兒王多慈今天向中央社記者說，王攀元近年來精神情況不好，多半時間都是沉睡狀態，尤其這半年來常常進出醫院。日前，文化部長鄭麗君到醫院探視他時，可能聽到部長來了，當時眼睛居然睜開，激動揮舞雙手，想跟部長打招呼，那也是家人看到父親住院時精神最好的一刻。

王多慈說，其實父親身分證上是登記民國前3年出生，家人本要在今天冬至時，幫他慶祝110歲生日，但沒想到最後等不到這時刻。

「真遺憾」，王多慈哽咽表示，國立歷史博物館原本今年10月要為父親籌辦大型回顧畫展，但因許多因素，畫展延到明年5月；父親今天走了，無緣參與他個人人生最後一場美術展，讓人不捨。

王攀元因獨特的繪畫語言和用色，有「畫布上的詩人」之稱，又受早年顛沛流離的生活環境影響，畫風常以追日的孤犬、落單的鳥、孤獨的老人、茫茫大海的孤帆等主題，傾訴揮之不去的鄉愁。

王攀元個性安靜、與人為善、不與人爭；他孤執沉穩、內省、堅持到底的創作精神，或許是詮釋他過去的身世，但在水彩畫上的層次感、油畫構圖的現代化、水墨的意象化表現上，不但開台灣美術史未有風貌，也占有非常重要地位。1061222