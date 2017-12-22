影／新竹縣青蛙石天空步道　預計明年2月開放

新竹縣長邱鏡淳上任8周年，近期陸續至各鄉鎮市視察地方基層建設，今(22)日前往尖石、橫山兩地，到尖石青蛙石天空步道、新樂大橋及內灣線轉車盤勘查，許多民眾詢問的青蛙石天空步道即將在明年2月1日開放，竹58線新樂大橋改建工程也將在明年2月竣工，外觀色調採藍白粉紅為基色，兩側採原住民意象圖騰代表尊重地方文化。

邱鏡淳指示相關單位，有關天空步道的安全措施務必完備，也要事先做好管理維護，籌劃收費辦法，未來計劃以停車埸接駁方式，維持交通，並導入智慧導覽，原民文化扎根軟體應用，串連在地景點，發展觀光；初步規劃未來天空步道一次僅限20人進入，並酌收門票。



▲尖石鄉青蛙石天空步道自然景觀秀麗壯闊。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

尖石青蛙石天空步道景觀夢幻，上有青蛙石40公尺瀑布，下可觀賞山嵐變化，在地的縣議員范坤松提到早昔道路未開前，前山要到玉峰、秀巒會在青蛙石這裡的河道大石間架木板，直接到對岸攀岩而上，近年原民農作受猴災之患，有些陷阱也是透過這樣自己走出來的路去佈設，他笑稱他已捕獲不少，也顯現野生動物種類豐富，縣府秘書長蔡榮光建議配合生態原味的寶貴資源，可設計符合景觀的生態廁所，強化休閒機能。



▲新竹科技產業服務協會、縣長邱鏡淳與新樂國小的學童們提前歡度耶誕佳節。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

適逢新竹科技產業服務協會來到新樂國小 進行106年度捐助新竹偏鄉弱勢孩童暨歲末感恩活動，邱縣長也和孩子們一起歡度聖誕佳節，解說改建拓寬新橋的目的，也期盼原鄉豐富的物產與文化都要聚焦吸睛，孩子們學習成長，在不同領域展現所長，也把自己原民的風采散發出來。



▲新竹縣長邱鏡淳（右）、議員張志弘（左）等人視察內灣支線火車聲光投影轉車盤。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.22）

而在橫山鄉內灣風景區的內灣老街，每年吸引大批遊客來訪，更多許多鐵道迷被內灣支線火車吸引，縣府也極力推動鐵道觀光，期盼吸引更多遊客；台鐵也在此打造聲光投影轉車盤，週邊配合老樹保存及地形設計了觀景木平台、無障礙坡道LED光帶導引扶手欄杆、互動式影音設備(戶外高亮度投影機、戶外專用喇叭、影音環控設備)，結合聲光影音引述台鐵百年鐵路歷史及新竹內灣線沿革。