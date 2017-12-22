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民進黨宜蘭縣議員黨內登記　壯圍、礁溪乏人問津

記者李清貴／宜蘭報導2017/12/22 18:44
▲民進黨宜蘭縣黨部辦理縣議員黨內初選登記今（22）日是最後一天。（圖／記者李清貴攝 , 2017.12.22）
▲民進黨宜蘭縣黨部辦理縣議員黨內初選登記今（22）日是最後一天。（圖／記者李清貴攝 , 2017.12.22）

民進黨宜蘭縣黨部辦理縣議員黨內初選登記今（22）日是最後一天，13個選區總共有21人完成登記，預計提名21至22人，其中宜蘭市5人登記，將提名4人，羅東鎮4人登記，將提名3人。而除了平地原住民及南澳鄉、大同鄉三個選區無人登記之外，壯圍鄉及礁溪鄉也無人登記，壯圍鄉更是鄉長及縣議員都無人登記參選。

民進黨宜蘭縣黨部本（12）月18日至22日辦理縣議員黨內提名登記，今天是登記的最後一天，總共有21人完成登記，分別是：第一選區宜蘭市的吳福田、游國良、林麗、黃福生、林建地，將提名4席；第二選區頭城鎮僅林金龍登記，將提名一席；第三選區礁溪鄉無人登記；第四選區員山鄉也只有陳俊宇一人登記，將提名一席；第五選區壯圍鄉無人登記；第六選區羅東鎮4人登記，分別是劉添梧、謝家倫、許俊仁、黃素琴，將提名三席；第七選區五結鄉有陳啟生、簡松樹、李柏瑨3人登記，將提名兩席；第八選區冬山鄉有張建成、張秋明、許美素完成登記，將提名二至三席，保留一席婦女；第九選區三星鄉有黃錫墉、陳文昌登記，將提名一席；第十選區蘇澳鎮有邱嘉進及吳淑貞登記，將提名兩席；另第十一選區平地原住民及第十二選區大同鄉、第十三選區南澳鄉都沒有人登記。

民進黨宜蘭縣議員黨內登記，比較值得注意的是，三星鄉現任鄉長黃錫墉對上現任議長陳文昌，兩人地方實力都相當堅強，最後到底誰能勝出，尤待觀察。另壯圍鄉除了縣議員無人登記之外，鄉長的黨內提名也沒有人登記，最後是採徵召或與無黨籍合作也有待觀察。此外，礁溪鄉也沒有人爭取黨內提名，同樣也預留變數。

關鍵字民進黨宜蘭縣黨部縣議員黨內初選
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