民進黨宜蘭縣議員黨內登記　壯圍、礁溪乏人問津

民進黨宜蘭縣黨部辦理縣議員黨內初選登記今（22）日是最後一天，13個選區總共有21人完成登記，預計提名21至22人，其中宜蘭市5人登記，將提名4人，羅東鎮4人登記，將提名3人。而除了平地原住民及南澳鄉、大同鄉三個選區無人登記之外，壯圍鄉及礁溪鄉也無人登記，壯圍鄉更是鄉長及縣議員都無人登記參選。

民進黨宜蘭縣黨部本（12）月18日至22日辦理縣議員黨內提名登記，今天是登記的最後一天，總共有21人完成登記，分別是：第一選區宜蘭市的吳福田、游國良、林麗、黃福生、林建地，將提名4席；第二選區頭城鎮僅林金龍登記，將提名一席；第三選區礁溪鄉無人登記；第四選區員山鄉也只有陳俊宇一人登記，將提名一席；第五選區壯圍鄉無人登記；第六選區羅東鎮4人登記，分別是劉添梧、謝家倫、許俊仁、黃素琴，將提名三席；第七選區五結鄉有陳啟生、簡松樹、李柏瑨3人登記，將提名兩席；第八選區冬山鄉有張建成、張秋明、許美素完成登記，將提名二至三席，保留一席婦女；第九選區三星鄉有黃錫墉、陳文昌登記，將提名一席；第十選區蘇澳鎮有邱嘉進及吳淑貞登記，將提名兩席；另第十一選區平地原住民及第十二選區大同鄉、第十三選區南澳鄉都沒有人登記。