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11月製造業生產指數連19月正成長 估12月可續紅

鉅亨網2017/12/22 18:30
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經濟部統計處今 (22) 日公布 11 月工業生產統計，11 月工業生產指數 112.33，年增 0.85%，連 7 個月正成長；其中，11 月製造業生產指數 114.32，年增 1.16%，為自 2016 年 5 月以來連續第 19 個月正成長，其中以機械設備業增幅兩位數表現最亮眼；預估 12 月製造業生產可望維持正成長走勢，全年製造業生產指數可望再創歷年新高。

統計處指出，11 月製造業生產指數 114.32，年增 1.16%，因比較基期較高造成增幅趨緩；累計前 11 月製造業生產較去年同期增加 3.97%；以行業別來觀察，11 月製造業生產以傳統產業表現較為亮眼，其中機械設備業受惠於全球景氣升溫及智慧自動化需求強勁，年增 17.65%。

化學材料業因國際油價緩步上揚，石化原料需求續強，年增 2.99%；汽車及其零件業因車廠推出新車並積極促銷，加上海外市場零件需求暢旺，年增 5.85%；電子零組件業印刷電路板、快閃記憶體、構裝 IC 等需求續呈活絡，但 LED 晶粒步入淡季，加上 12 吋晶圓代工去年同期比較基數偏高，僅年增 0.06%。

另外，基本金屬業則因國內鋼廠高爐歲修，年減 1.28%；電腦、電子產品及光學製品業年減 4.21%，其中手持行動裝置、虛擬實境裝置產量續減，但光學元件、無線通訊設備需求續增。

展望未來，隨著全球景氣穩健復甦，車用電子、物聯網、高效能運算及人工智慧等應用擴增，及農曆春節前之備貨需求釋出，都有助推升製造業生產成長動能，預估 12 月製造業生產可望維持正成長走勢，全年製造業生產指數可望再創歷年新高。

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