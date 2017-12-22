租倉庫放物品 台灣人最愛放這些

（中央社記者吳家豪台北22日電）亞洲最大的到府共享倉服務Boxful任意存今天首次公布台灣用戶調查，發現熱門存放物品包括換季衣物、書籍、文件、娃娃，且超過6成受訪者自認房間整潔度低。
2015年成立的Boxful任意存是一間總部設於香港的新創到府共享倉供應商，首創一條龍式迷你箱專送服務，用戶可透過網路登記與預約，24小時內專人專箱上門，裝箱完畢再由專人上門運走。
Boxful任意存針對Boxful用戶進行首次「台灣倉鼠族調查」，發現換季衣物或棉被（56.9%）、書籍（39%）、檔案文件（21.1%）是台灣用戶最愛存到共享倉的物品，而娃娃公仔（19.5%）、紀念物品（16.3%）、傢俱家電（16.3%）也是熱門物品。
根據Boxful任意存台灣倉鼠族調查，東西太多（55.8%）、換季需求（31.7%）和家庭型態改變（20%），是使用共享倉的3大原因；超過6成的受訪者自認房間整齊度低，顯示到府共享倉是家庭凌亂的救星。
調查顯示，整體而言，女性使用共享倉的比例較高，尤其存放娃娃公仔、婦嬰用品、紀念書信3大類物品的女性明顯多於男性；男性則在儲存書籍、紀念物品、不能說的秘密、舊情人物品4項明顯多於女性。
Boxful任意存台灣區總經理許仄偉分享，台灣因為居住環境狹窄，房價高，因此越來越多倉鼠族出現；特別是現代人，從成年獨立到婚姻的時間越來越長，所以累積越來越多個人物品，一旦進入婚姻或同居的家庭型態改變時，就會有大量的書籍、文件、娃娃公仔和紀念品，需要使用共享倉庫。
許仄偉說，Boxful任意存進來台灣市場後，訂單平均每個月都以20%的速度成長，非常看好台灣對於到府共享倉庫的需求。1061222