租倉庫放物品 台灣人最愛放這些

（中央社記者吳家豪台北22日電）亞洲最大的到府共享倉服務Boxful任意存今天首次公布台灣用戶調查，發現熱門存放物品包括換季衣物、書籍、文件、娃娃，且超過6成受訪者自認房間整潔度低。

2015年成立的Boxful任意存是一間總部設於香港的新創到府共享倉供應商，首創一條龍式迷你箱專送服務，用戶可透過網路登記與預約，24小時內專人專箱上門，裝箱完畢再由專人上門運走。

Boxful任意存針對Boxful用戶進行首次「台灣倉鼠族調查」，發現換季衣物或棉被（56.9%）、書籍（39%）、檔案文件（21.1%）是台灣用戶最愛存到共享倉的物品，而娃娃公仔（19.5%）、紀念物品（16.3%）、傢俱家電（16.3%）也是熱門物品。