獵美洲獅還炒來吃 加拿大主持人挨轟

社群媒體上立刻爆出批評聲浪，大家紛紛以「有病的傻子」和「人渣」等難聽字眼稱呼艾克倫德。

（中央社渥太華21日綜合外電報導）加拿大電視節目主持人艾克倫德合法獵殺一隻美洲獅並上傳炒獅肉照片後，今天遭逢反彈聲浪，連一位加國前總理夫人都加入批評行列，對他發起尖銳人身攻擊。

她並說：「驅使狗群拼命地追捕美洲獅，再一槍殺死這隻受驚、走投無路又疲憊的動物，可能是出於一種補償心理，大概因為他那話兒小吧。」

這位前第一夫人接著指出，打獵和捕魚向來都是她的家族傳統，但僅限為食物而漁獵；同時她堅稱，不該浪費獵物任何部位。

她說：「為了好玩而殺生令我噁心。有人大老遠飛到亞伯達省殺一隻高貴的美洲獅，就為了炒盤肉，讓我真的很生氣。」

也有一些人在網路上為艾克倫德辯護稱，獵殺美洲獅這類掠食動物，有助於保持野鹿和山羊數量。

從12月1日起至2月底，非亞伯達省居民可以在當地合法獵殺美洲獅。（譯者：中央社陳乃瑜）1061222