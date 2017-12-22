假檢警老梗再現　遭烏日警分局破獲

警方說，烏日分局與保三總隊、刑事局等單位接獲線報，某詐欺集團成員假冒大陸公安機關，利用網路電話對馬來西亞華人誆稱：該民眾將個人所有之ICBC銀行金融卡，郵寄給中國大陸王姓男子為首之詐欺集團，供其詐騙大陸人民所用，致上百名遭騙大陸民眾不堪財物損失進而尋短。故而要求監管馬來西亞民眾之帳戶並要其匯款至指定帳戶，該詐騙集團透過網路支付平臺層轉方式，再將詐騙所得款項匯回臺灣供其朋分揮霍。

烏日分局與保三總隊同仁查悉上情，報請台中地方法院檢察署仁股洪檢察官指揮偵辦。專案小組歷經3個多月蒐證，見時機成熟，即向台中地方法院聲請核發搜索票，前往烏日區執行查緝收網行動，當場查扣犯嫌手機、筆電，並從手機通訊軟體資訊內發現地下匯兌之訊息，同時在犯嫌持用手機的雲端硬碟發現大批馬來西亞籍銀行帳戶、網銀登入帳號及密碼、收支帳冊等證物；另依檢察官指示，查扣現場所搜出之現金新台幣217萬9100元、勞力士與沛納海等名錶5支（含原廠保證書、初估價值新臺幣400萬元）、賓士CLS轎車1部（初估價值新臺幣400萬元）、筆電2臺、手機5支、4G網卡1支、隨身碟2支、存簿1批及機票購買明細等相關證物。

警方訊後，依洗錢防制法及詐欺罪移送台中地檢署偵辦並建請羈押。並聯繫刑事局協助調閱相關被害人資料，積極清查帳戶金流持續向上溯源擴大偵辦。

烏日分局表示，目前詐騙案件是讓全民深感痛惡之犯罪，警方對於打擊詐騙案件更是不遺餘力，保護人民財產避免遭不法之徒詐騙是警方重要工作，同時提醒民眾，詐騙集團老梗再現，警方呼籲民眾提高警覺，接獲相關詐騙電話，務必保持冷靜，先查證再報警；最重要的是牢記「一聽、二掛、三查證」步驟，才能澈底防止被騙。