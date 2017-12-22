外資送聖誕禮 台積電轉買超 三大法人買超10億元

台股今 (22) 日再度出現被動元件吸金秀，電子權值股台積電、鴻海及大立光也同步演出反彈走勢，尾盤金融股甩尾推升漲幅擴大，終場上漲 48.3 點，以 10537.27 點作收。三大法人僅有自營商賣超，外資轉買超 12.33 億元，投信買超 2.15 億元，自營商賣超 4.17 億元，合計買超 10.3 億元。

期貨部分，三大法人也是自營商單獨偏空，外資加碼多單 1595 口，淨部位多單回到 45169 口；投信回補空單 646 口，淨部位空單來到 33109 口；自營商加碼空單 275 口，淨部位空單續升到 4608 口，合計三大法人加碼多單 1966 口，淨部位多單為 7452 口。