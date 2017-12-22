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外資送聖誕禮 台積電轉買超 三大法人買超10億元

鉅亨網2017/12/22 18:41
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台股今 (22) 日再度出現被動元件吸金秀，電子權值股台積電、鴻海及大立光也同步演出反彈走勢，尾盤金融股甩尾推升漲幅擴大，終場上漲 48.3 點，以 10537.27 點作收。三大法人僅有自營商賣超，外資轉買超 12.33 億元，投信買超 2.15 億元，自營商賣超 4.17 億元，合計買超 10.3 億元。

期貨部分，三大法人也是自營商單獨偏空，外資加碼多單 1595 口，淨部位多單回到 45169 口；投信回補空單 646 口，淨部位空單來到 33109 口；自營商加碼空單 275 口，淨部位空單續升到 4608 口，合計三大法人加碼多單 1966 口，淨部位多單為 7452 口。

外資今天在聖誕節前夕，終於又轉為買超，同時電子權值股賣壓持續減少，其中外資對台積電轉為買超，中止近期的連 5 賣，對大立光也轉為買超，至於鴻海雖然仍持續遭賣超，不過賣超張數則是縮減到 1000 張以下。

金融股則仍是外資主要加碼族群，包括玉山金、台新金、富邦金、兆豐金、華南金、第一金、合庫金、永豐金、國票金等。

ETF 部分，外資連續 6 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 8 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為旺宏永豐 76 購 06，買超張數 11250 張，第 2 名晶電永豐 76 購 02，買超 10169 張，第 3 名旺宏元大 77 購 04，買超 9163 張，第 4 名旺宏元大 77 購 01，買超 9082 張，第 5 名新光金，買超 8245 張。6 到 10 名依序為，旺宏群益 76 購 09，買超 8000 張；旺宏凱基 78 購 02，買超 7771 張；晶電元大 78 購 01，買超 7585 張；開發金，買超 7547 張；旺宏凱基 79 購 02，買超 7462 張。

外資集中市場賣超第 1 名大同，賣超張數 20685 張，第 2 名旺宏，賣超張數 8202 張，第 3 名台泥，賣超 6860 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，賣超 5407 張，第 5 名長榮，賣超 3821 張。6 到 10 名依序為，中信金，賣超 3137 張；元大金，賣超 2961 張；新日光，賣超 2470 張；富邦上証正 2，賣超 2359 張；華夏，賣超 2027 張。

法人表示，外資今天終於轉為買超，尤其電子權值股又見到台積電及大立光獲買超，代表外資賣壓應已告一段落，但是指數能否順利落底反彈，就看外資對於鴻海何時也能轉賣為買。

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11月製造業生產指數連19...看好韓國保險市場 富邦人壽...

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