婦聯會成立67載 勞軍捐流向爭議焦點

（中央社記者顧荃台北22日電）婦聯會與內政部、黨產會的三方協商行政契約破局，內政部今天宣布撤換婦聯會負責人辜嚴倬雲。婦聯會早期收取的勞軍捐流向，是成立67年的婦聯會最大爭議焦點。

不當黨產處理委員會指婦聯會依據統一捐募運動辦法，自民國44年至78年收取勞軍捐，推估34年間共收取約新台幣240億3071萬元。若加計通貨膨脹及利息，並以105年物價指數換算，勞軍捐現值約3498億1400萬元。

被列為轉型正義處理對象的婦聯會，爭議究竟如何而起?

2016.3.8--民主進步黨立委李俊俋認為中華民國婦女聯合會自成立以來收了將近1000億的「勞軍捐」，應是轉型正義該處理的部分，要加以釐清。