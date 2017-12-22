婦聯會成立67載 勞軍捐流向爭議焦點

（中央社記者顧荃台北22日電）婦聯會與內政部、黨產會的三方協商行政契約破局，內政部今天宣布撤換婦聯會負責人辜嚴倬雲。婦聯會早期收取的勞軍捐流向，是成立67年的婦聯會最大爭議焦點。
不當黨產處理委員會指婦聯會依據統一捐募運動辦法，自民國44年至78年收取勞軍捐，推估34年間共收取約新台幣240億3071萬元。若加計通貨膨脹及利息，並以105年物價指數換算，勞軍捐現值約3498億1400萬元。
被列為轉型正義處理對象的婦聯會，爭議究竟如何而起?
2016.3.8--民主進步黨立委李俊俋認為中華民國婦女聯合會自成立以來收了將近1000億的「勞軍捐」，應是轉型正義該處理的部分，要加以釐清。
2016.10.5--立法院內政委員會通過民主進步黨籍立委陳其邁提案，要求內政部在3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料。
2017.2.16--婦聯會主任委員辜嚴倬雲透過媒體專訪喊冤，表示她與多數幹部都是無黨籍，外界所稱的「勞軍捐」，其實是進出口商業同業公會的捐款，不是國家稅捐。
2017.2.17--婦聯會發表聲明，表示不是任何政黨的附隨組織，將從總資產約381億元中，捐出280億元捐作公益用途，包括政府負責長照業務的主管機關專款專用、社福機構及醫院等。
2017.1.18--內政部多次去函婦聯會要求提供財報未果，內政部率會計人員前往婦聯會查帳，婦聯會允諾1月23日將財報送到內政部。
2017.3.28--黨產會決議於4月27日就婦聯會是否為國民黨附隨組織舉辦聽證會。
2017.4.14--黨產會提出婦聯會的初步調查報告指出，婦聯會在民國44年至78年間，共收取約240億3071萬元勞軍捐，若加計通貨膨脹及利息，估算現值金額高達3498億1400萬元。
2017.4.24--內政部長葉俊榮說，內政部發文要求婦聯會提供勞軍捐資料，婦聯會以「年代久遠、無法提供」為由拒絕。
2017.4.27--黨產會舉辦聽證會，釐清中華民國婦女聯合會是否為社團法人中國國民黨的附隨組織，及其財產是否為不當取得財產。
2017.6.7--內政部第14次發函要求婦聯會說明勞軍捐疑義，並提出行政協商的建議。
2017.6.27--不當黨處處理委員會決議於7月18日就婦聯會是否為國民黨附隨組織舉辦第二次聽證會。
2017.7.12--黨產會提出婦聯會的補充調查報告指出，婦聯會人事由前總統蔣介石夫人蔣宋美齡全權決定、可分得勞軍捐鉅款及遵從國民黨政策領導。
2017.7.18--黨產會就婦聯會是否為國民黨附隨組織舉辦第2次聽證會。
2017.7.24--婦聯會同意依據組織落實民主轉型、資產312億元捐國庫作公益、會務接受公共監督三原則，與內政部、黨產會展開行政協商。
2017.10.24--內政部、黨產會發布新聞稿表示，因行政契約尚在談判中，未能於原訂3個月期限內完成協商，將儘速完成。
2017.12.11--婦聯會仍表示內部無法決定是否簽訂行政契約。
2017.12.12--黨產會召開委員會，決議12月26日決定是否認定婦聯會為國民黨附隨組織。
2017.12.13--內政部要求婦聯會12月20日前決定是否簽署行政契約，或派具授權資格的幹部出面協商。
2017.12.20--婦聯會副主委葉金鳳率隊前往內政部進行9小時馬拉松協商，要求期限再延2天。
2017.12.22--婦聯會拒絕簽署行政契約，內政部撤換負責人、婦聯會主委辜嚴倬雲與副主委葉金鳳，並限期10日內改選；黨產會表示，26日委員會議將討論是否認定婦聯會為國民黨附隨組織，最快當天就會祭出行政處分，凍結婦聯會資產。1061222