宜蘭農舍配置爭議 縣府：廣納意見

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭農舍與農業設施在農地配置比例，最近引爭議。宜蘭縣政府今天表示，明天公聽會將廣納各界意見，必要時會修正容許使用審查辦法草案。
宜蘭縣政府20日預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，規定農舍農業設施一起配置，農舍可只臨路，不需臨路臨側，農地至少要占所有面積60％；外界質疑這項草案超越現行中央法令規定，因為將農舍跟農業設施合併計算，恐擴大農舍興建比例。
此外，縣府將在明天召開公聽會，聽取各方意見後，進行內部修正，最快可在明年元旦後正式公告。
行政院農業委員會今天特地召開「沒有農業就沒有農舍」記者會。農委會副主委陳吉仲表示，農委會不會派員參加明天的公聽會，並指將申請農舍與農業設施合訂一個辦法，違反中央法規無效。
宜蘭縣政府發言人邵治綺下午受訪時說，「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」目前只是政策預告階段，縣府也一致認為，沒有農業就沒有農舍，會遵循中央的法令與指導。
她強調，宜蘭需要一套可長可久、符合現實的管制辦法，懇請中央理解宜蘭大多數農民心聲，在不違反法令的前提下，容許有因地制宜的空間與彈性。公共政策的討論本就有不同意見的陳述，縣府尊重農委會今天善意的提醒，在公聽會之後會廣納各界意見，必要時會修正草案。1061222