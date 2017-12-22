NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

宜蘭農舍配置爭議 縣府：廣納意見

中央社2017/12/22 18:47
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭農舍與農業設施在農地配置比例，最近引爭議。宜蘭縣政府今天表示，明天公聽會將廣納各界意見，必要時會修正容許使用審查辦法草案。

宜蘭縣政府20日預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，規定農舍農業設施一起配置，農舍可只臨路，不需臨路臨側，農地至少要占所有面積60％；外界質疑這項草案超越現行中央法令規定，因為將農舍跟農業設施合併計算，恐擴大農舍興建比例。

此外，縣府將在明天召開公聽會，聽取各方意見後，進行內部修正，最快可在明年元旦後正式公告。

行政院農業委員會今天特地召開「沒有農業就沒有農舍」記者會。農委會副主委陳吉仲表示，農委會不會派員參加明天的公聽會，並指將申請農舍與農業設施合訂一個辦法，違反中央法規無效。

宜蘭縣政府發言人邵治綺下午受訪時說，「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」目前只是政策預告階段，縣府也一致認為，沒有農業就沒有農舍，會遵循中央的法令與指導。

她強調，宜蘭需要一套可長可久、符合現實的管制辦法，懇請中央理解宜蘭大多數農民心聲，在不違反法令的前提下，容許有因地制宜的空間與彈性。公共政策的討論本就有不同意見的陳述，縣府尊重農委會今天善意的提醒，在公聽會之後會廣納各界意見，必要時會修正草案。1061222

婦聯會成立67載 勞軍捐流...新北地王板信雙子星 土地...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan