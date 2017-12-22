宜蘭農舍配置爭議 縣府：廣納意見

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭農舍與農業設施在農地配置比例，最近引爭議。宜蘭縣政府今天表示，明天公聽會將廣納各界意見，必要時會修正容許使用審查辦法草案。

宜蘭縣政府20日預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」，規定農舍農業設施一起配置，農舍可只臨路，不需臨路臨側，農地至少要占所有面積60％；外界質疑這項草案超越現行中央法令規定，因為將農舍跟農業設施合併計算，恐擴大農舍興建比例。

此外，縣府將在明天召開公聽會，聽取各方意見後，進行內部修正，最快可在明年元旦後正式公告。