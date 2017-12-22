力挺國球扎根基層　魏氏兄弟公益專款認養中市12校

今天是冬至，原本是一年中最冷的節氣。但是，台中市的冬至因為有一波波的寒冬送暖，特別溫暖。

今天，繼國際獅子會300─C1區捐贈百輛輪椅給弱勢後，「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」為深耕棒球發展，在下午舉辦為期三年的公益捐助儀式，對象是台中市力行國小等12所國小，總計將投入超過850萬經費，充實基礎球具設備與教育訓練。台中市體育總會主委張廖萬堅肯定，此舉為政府與民間企業合作發展棒球運動，建立長期合作的全新里程碑。

長期致力推廣棒球運動的立委張廖萬堅表示，臺中市是臺灣棒球人才培養及發展重鎮，其關鍵核心就是要能扎根基層培育棒球人才。然而，地方基層棒球只單靠政府力量絕對不足，唯有透過企業與社會資源投入，降低學校經營球隊壓力，才能提供一個更為友善的棒球發展環境。