力挺國球扎根基層　魏氏兄弟公益專款認養中市12校

今天是冬至，原本是一年中最冷的節氣。但是，台中市的冬至因為有一波波的寒冬送暖，特別溫暖。
今天，繼國際獅子會300─C1區捐贈百輛輪椅給弱勢後，「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」為深耕棒球發展，在下午舉辦為期三年的公益捐助儀式，對象是台中市力行國小等12所國小，總計將投入超過850萬經費，充實基礎球具設備與教育訓練。台中市體育總會主委張廖萬堅肯定，此舉為政府與民間企業合作發展棒球運動，建立長期合作的全新里程碑。
長期致力推廣棒球運動的立委張廖萬堅表示，臺中市是臺灣棒球人才培養及發展重鎮，其關鍵核心就是要能扎根基層培育棒球人才。然而，地方基層棒球只單靠政府力量絕對不足，唯有透過企業與社會資源投入，降低學校經營球隊壓力，才能提供一個更為友善的棒球發展環境。
▲魏氏兄弟公益專款認養台中市十二所國小，三年將投注850萬充實設備及提升教育訓練（圖／公益專款提供）
魏氏兄弟公益專款發言人歐陽劭瑋表示，觀察台灣基層棒球教育發展，雖然有政府每年編列預算來支持學校推動棒運，但實際運作缺口仍在，非常須要仰賴企業長期支持。「魏氏兄弟公益專款」深知基層棒球資源普遍缺乏現象，也了解發展台灣棒球不能等的急切，特別由台灣棒球發展重鎮的台中市開始，做為公益合作模式，未來會持續在全台各區協助基層棒運發展。
此次捐助認養計劃是由「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」發動，與台中市政府、台中市棒球委員會、台灣體育技術發展協會等團體共同合作，公益專款將以三年預計投入超過850萬的規模，藉由基礎球具設備與教育訓練等項目，捐助認養台中市轄下的力行國小、忠孝國小、大仁國小、春安國小、自由國小、豐田國小、追分國小、萬豐國小、塗城國小、北勢國小、上楓國小及東山女壘隊等12所學校。
有這項公益捐助投入，預計每年能讓超過350位小球員直接受到照顧，甚至因為資源提供之下，將得使12所學校超過9000位學生也能享受到更友善的棒球教育環境，進而大幅降低學校與家長籌募球隊經費的壓力。