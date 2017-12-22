製造生產全年成長估逾4% 再創新高

值得注意的是，汽車及其零組件業因北美與中國大陸市場拉貨力道轉強，加上車廠推出新車並積極促銷，年增5.85%；廠商並樂觀看待12月生產，以產值計算動向指數70，王淑娟解釋，年底就是新車促銷旺季，加上冬季車輛較多維修需求，帶動零組件生產，往年大約第3季、第4季會是生產旺季，到隔年第1季因工作天數較少，產量會再回降。

統計處副處長王淑娟說明，11月製造業生產以傳統產業表現較為亮眼，其中機械設備業貢獻最大，主要受惠於全球景氣升溫及智慧自動化需求強勁，年增17.65%；此外，國際油價緩步上揚，石化原料需求續強，抵消部分廠商歲修因素，帶動化學材料業年增2.99%。

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部統計處今天公布11月工業及製造生產指數為112.33及114.32，分別年增0.85%及1.16%，略優於先前預期，廠商對12月預期樂觀，全年製造生產年增有望突破4%，可望再創歷年新高。

但電子零組件業表現相對黯淡，雖創歷年同月新高，但僅年增0.06%，王淑娟說明，主要是受比較基期影響，以積體電路業來說，去年國際品牌新機在9月推出，高峰分別在9月及11月顯現，今年則有遞延現象，目前最高峰為10月的206.9，11月指數則稍微回落，為196.29，若以高峰遞延一個月推估，希望12月可以再創高峰。

電腦、電子產品及光學製品業則因國際市場競爭激烈，手持行動裝置、虛擬實境裝置續呈減產，在光學元件及無線通訊設備需求穩定，抵銷部分減幅下，年減4.21%。

同樣呈年減的還有基本金屬業，年減1.28%，主因國內部分鋼鐵廠高爐與產線安排歲修，王淑娟表示，歲修因素預估將持續至明年2月。

觀察製造業生產動向指數，所有業別按產值計算指數皆在50以上，預期12月生產指數將較11月增加。

統計處分析，隨全球景氣穩定復甦，車用電子、物聯網、高效能運算及人工智慧等應用擴增，加上農曆春節前備貨需求釋出，均有助推升製造業生產，預估12月製造業生產維持正成長，因前11月累計平均生產指數年增率已達3.97%，全年製造業增幅預估將在4%上下。1061222