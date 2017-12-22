廣辭苑記述台灣惹議 岩波書店不認有錯

（中央社記者黃名璽東京22日專電）日本岩波書店發行的辭典「廣辭苑」，記述台灣為中華人民共和國的一部分，岩波書店今天在官網的聲明中表示，不認為廣辭苑的記述有錯。
駐日代表處13日以書面聲明指出，日本岩波書店出版公司發行的「廣辭苑」第6版第6刷中，有關台灣相關內容，片面引用所謂中華人民共和國行政區分地圖，介紹台灣是中華人民共和國的台灣省等與事實不符。駐日代表處11日代表政府對此表達嚴重關切，要求該公司妥予更正。
岩波書店今天在官網聲明，不認為廣辭苑的記述有錯。
聲明指出，中華人民共和國及中華民國都主張「一個中國」，另一方面，包括日本在內的各國對「一個中國」的論點沒有異議，分別視中華人民共和國或是中華民國為正統政府，並締結邦交。
聲明指出，日中共同聲明是基於1971年10月25日聯合國承認中華人民共和國有中國代表權，中華民國退出聯合國，及1972年2月21日前美國總統尼克森訪中，日本承認中華人民共和國為唯一合法政府。
日中共同聲明中，日本對中華人民共和國主張台灣是其領土一部分的立場，表示十分理解並尊重，加上堅持基於波茨坦宣言第8項立場，因此日本和中華民國結束官方關係，現在的日台關係變成是非政府間的實際關係。
聲明認為，把這樣的狀況記述到項目中，是實際上認同的表現。
另外，聲明指出，有關中華人民共和國行政區分圖，是附在「中華人民共和國」項目的地圖，記載的是中華人民共和國所揭示的行政區分。
駐日副代表張仁久接受中央社記者電話採訪時說，對岩波書店聲明沒有回答代表處所提出的問題，表示遺憾。1061222