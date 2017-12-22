廣辭苑記述台灣惹議 岩波書店不認有錯

（中央社記者黃名璽東京22日專電）日本岩波書店發行的辭典「廣辭苑」，記述台灣為中華人民共和國的一部分，岩波書店今天在官網的聲明中表示，不認為廣辭苑的記述有錯。

駐日代表處13日以書面聲明指出，日本岩波書店出版公司發行的「廣辭苑」第6版第6刷中，有關台灣相關內容，片面引用所謂中華人民共和國行政區分地圖，介紹台灣是中華人民共和國的台灣省等與事實不符。駐日代表處11日代表政府對此表達嚴重關切，要求該公司妥予更正。

岩波書店今天在官網聲明，不認為廣辭苑的記述有錯。

聲明指出，中華人民共和國及中華民國都主張「一個中國」，另一方面，包括日本在內的各國對「一個中國」的論點沒有異議，分別視中華人民共和國或是中華民國為正統政府，並締結邦交。