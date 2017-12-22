配合南投燈會 縣政府前五葉松光彩奪目

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）配合南投燈會，南投縣政府前兩棵五葉松，近日悄悄布置彩色LED燈珠，許多人經過發現後，讚嘆這個饒富創意的精緻設計，縣政府歡迎民眾散步來欣賞。

配合明年南投燈會及耶誕節，營造整體意象，南投縣政府前兩棵台灣五葉松悄悄披上彩色LED燈珠，一棵約12公尺高的五葉松以藍色、白色燈珠裝飾，樹幹則是圍著金黃色燈珠，另一棵較矮、高約10公尺樹木則是披戴金黃色燈珠，兩樹夜間光彩奪目，增添節慶氣氛。

縣政府一樓中庭有一棵3公尺高耶誕樹，閃爍LED、周圍放置禮物盒裝飾，很有耶誕氣氛，相對中庭屋頂挑高到6樓，這棵耶誕樹「相對顯得很小」，縣政府近日請廠商為府前兩棵五葉松披上彩色LED燈珠，雖然樹形不像耶誕樹呈三角形，較像2朵花椰菜，仍不失美麗。