配合南投燈會 縣政府前五葉松光彩奪目

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）配合南投燈會，南投縣政府前兩棵五葉松，近日悄悄布置彩色LED燈珠，許多人經過發現後，讚嘆這個饒富創意的精緻設計，縣政府歡迎民眾散步來欣賞。
配合明年南投燈會及耶誕節，營造整體意象，南投縣政府前兩棵台灣五葉松悄悄披上彩色LED燈珠，一棵約12公尺高的五葉松以藍色、白色燈珠裝飾，樹幹則是圍著金黃色燈珠，另一棵較矮、高約10公尺樹木則是披戴金黃色燈珠，兩樹夜間光彩奪目，增添節慶氣氛。
縣政府一樓中庭有一棵3公尺高耶誕樹，閃爍LED、周圍放置禮物盒裝飾，很有耶誕氣氛，相對中庭屋頂挑高到6樓，這棵耶誕樹「相對顯得很小」，縣政府近日請廠商為府前兩棵五葉松披上彩色LED燈珠，雖然樹形不像耶誕樹呈三角形，較像2朵花椰菜，仍不失美麗。
南投縣政府新聞及行政處長林琦瑜今天說，南投燈會2018年2月10日到3月4日舉行，為營造整體意象，這兩棵五葉松布置彩色LED省電燈珠，是歷年創舉，近日請廠商趕工，剛好趕在耶誕夜前完工亮燈，還會有小麋鹿造景，將持續點亮到南投燈會落幕，歡迎縣民散步來欣賞。
配合南投花卉嘉年華，山地原鄉信義鄉24日也有大型耶誕樹點燈儀式，晚間6時到11時50分在羅娜圓環及羅娜天主堂舉行，活動還有詩歌禮讚、放煙火、耶誕晚餐、羅娜天主堂晚會、報佳音、子夜彌撒，如同過年般熱鬧。1061222