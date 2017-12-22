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中央社

林煜清還想拚職棒 不考慮澳職

中央社2017/12/22 19:06
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯桃園22日電）棒球投手林煜清季後遭中信兄弟釋出後，今天首度現身高爾夫公益賽、轉換心情，林煜清表示，先把自己準備好，12月已開始自主訓練，目前仍以職棒為主，不考慮打澳職。

中華職棒中信兄弟在總冠軍賽結束後，一口氣釋出林煜清等7名球員，台北市職業棒球員職業工會今天在桃園大溪高爾夫球場舉辦職棒球員工會高爾夫公益賽暨公益拍賣晚宴，林煜清也現身響應公益。

談及未來規劃，林煜清表示，先把自己準備好，12月已開始自主訓練，目前還是以職棒為主，其他交給經紀公司處理，但可能今年各隊談薪進度較慢，目前還沒有消息。

遭中信兄弟釋出後，林煜清並不感到心急，他反而樂觀認為危機就是轉機。

今年季後不少球員跑到澳職打球，不過林煜清表示，考量到前幾年有傷，今年已打一整季，在身體才剛好的情況下，不考慮打澳職，將以備戰明年為主。

儘管林煜清今年傷癒復出後，球速不如以往，今年最快球速140公里，但林煜清坦言，球速受傷後不會馬上回來，將先追求均速135公里，再逐步提高，

林煜清說：「今年雖然速度沒有剛進職棒快，但揮空率蠻高，代表球轉速、尾勁還不錯。」

除了打棒球外，林煜清自2年前開始接觸高爾夫，希望藉由高爾夫修身養性，林煜清表示，站在高爾夫球場上，感受著風在吹，覺得蠻舒服，過程中不能交談，還可以聽到自己心臟在跳的聲音，加上揮桿不能太用力，只能提醒自己要慢、要穩定。

林煜清透露，現在很常打高爾夫，每週約1、2次，想藉由打高爾夫轉換心情，先前球季期間也會打高爾夫，且休假打球，隔天上場表現就還不錯。

至於是否想與富邦悍將胡金龍打高爾夫，林煜清直呼：「他太強了啦，胡金龍說等我們強一點再跟他打。」1061222

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