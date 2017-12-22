境外基金前10強 股票基金全拿

此外，中國大陸資本開放腳步不斷，MSCI今年6月正式宣布納入A股，激勵國際熱錢持續流入中國大陸市場，更是加乘陸股投資氣氛明顯轉趨熱絡的關鍵，推升指數走高同時，也拉抬中國大陸基金績效跟著水漲船高。

摩根中國基金經理人江彥指出，走出底部陰霾，中國大陸股市今年大吹反攻號角，並表現一枝獨秀，MSCI中國指數以逾54%的漲幅稱霸全球主要股市，除了受惠於美元維持弱勢，境內外資金不再外流，還有經濟數據和企業獲利頻捎喜訊來助攻。

（中央社記者田裕斌台北22日電）今年以來資本市場表現亮眼，投信盤點在台銷售超過千檔境外基金績效，前10強都是股票基金，平均報酬率超過4成，投資區域則是由中國大陸獨占鰲頭。

江彥表示，伴隨明年中國大陸A股將正式納入MSCI指數，中國大陸資本市場自由化料將進入一個新的里程碑，未來外國投資人更加容易參與A股，也會大幅提高外資資金流入量。

江彥分析，上月初傳出中國大陸證監會擬推「養老目標」基金讓退休金入市，預期未來社保基金、養老基金投入A股力道有望再擴大，且透過逐步提高養老金持有最短期限，將導引目前超過1.3億散戶投資人將更多資金投向長期基金，提升國內機構法人佔比，預期過去A股投資結構長期偏向中小題材股的散戶投機風格將獲扭轉，市場風格更著重基本面。

江彥表示，時值歲末年終，漲多股市常遭資金獲利了結，使得先前備受海外資金(QFII)青睞的高質量白馬股(高ROE、強現金流)出現高檔整理，但以盤代跌反而有利後續盤勢表現，目前不論基本面還是政策面皆有望持續為泛消費和科技等優質白馬股及藍籌股提供強勁支撐，看好相關族群中長期趨勢仍將偏多看待。1061222