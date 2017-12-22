NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

高雄夢時代跨年派對　25日起交通管制

記者陳佩琪／高雄報導2017/12/22 19:37
▲配合舞台等硬體工程的搭設，將從25號起進行交通管制。（圖／主辦單位提供 , 2017.1.22）
▲配合舞台等硬體工程的搭設，將從25號起進行交通管制。（圖／主辦單位提供 , 2017.1.22）

為了呼應亞洲新灣區和高雄軌道建設的蓬勃發展，2018高雄夢時代跨年派對調整舞台位置，移動到鄰近輕軌C5站的成功二路上，25日，上午10時起周邊道路將進行交通管制，跨年當天歡迎大家多搭乘大眾運輸工具，享受全台唯一「輕軌免費、輕鬆跨年」的樂趣。由統一企業集團和夢時代購物中心主辦以及高雄市政府擔任指導單位的「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」，31晚間7點起到凌晨1點，除了姐姐謝金燕壓軸外，八三夭樂團、畢書盡、鼓鼓、滅火器、生祥樂隊、郭書瑤、徐佳瑩、家家、曾之喬、曾沛慈、孫淑媚等眾多藝人、長達6小時的精彩演出，陪伴大家嗨翻高雄，一起迎向2018。

配合舞台等硬體工程的搭設，將從25號起進行交通管制：

一、成功二路南下車道(正勤路至興發路)25日上午10時至1月2日上午8時封閉，聯結與砂石車等大型車輛請改道中山路、民權路及四維路等其他本市公告行駛道路。

二、成功二路北上車道擴建路至成功橋25日上午10時至1月2日上午8時封閉。

三、時代大道(中華五路至成功二路)25日上午10時至1月2日上午8時(雙向封閉)。

四、時代大道(中山三路至中華五路，含南側未命名道路)31日上午8時至1月1日上午3時(雙向封閉)。

五、中華五路(正勤路至舊凱旋四路)31日上午8時至1月1日上午3時(雙向封閉)。

六、舊凱旋四路(前鎮街至成功二路)25日上午10時至1月2日上午8時(雙向封閉)。

七、成功二路(含)以東、林森四路(不含)以南、中山三路(不含)以西、新凱旋四路(不含)以北31日上午8時至1月1日凌晨2時封閉。

歡迎參加跨年的朋友，多利用大眾運輸工具：

一、捷運紅線搭至(R6凱旋站)或輕軌搭至(C4凱旋中華站)步行可達跨年活動會場。

二、輕軌(C5夢時代站)12/31-1/1跨年活動期間不開放上下車。

三、配合跨年活動，捷運紅橘線末班車延後至1月1日02:00自各端點站發車

四、為提升捷運疏運效率，31日13:00起至1月1日02:00間，全系統暫停販售腳踏車客票。

五、跨年期間「捷運左營站」末班車資訊如下：

1.左營往南岡山方向末班車1月1日02:28發車

2.左營往小港方向末班車1月1日02:18發車

六、台鐵高雄站跨年夜循例加開北上00:50往台南、01:45往嘉義、02:40往台南之區間車。

關鍵字高雄夢時代跨年派對
魏氏兄弟公益專款認養12校明道小朋友搓湯圓　萌萌過冬至

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan