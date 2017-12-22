高雄夢時代跨年派對　25日起交通管制

為了呼應亞洲新灣區和高雄軌道建設的蓬勃發展，2018高雄夢時代跨年派對調整舞台位置，移動到鄰近輕軌C5站的成功二路上，25日，上午10時起周邊道路將進行交通管制，跨年當天歡迎大家多搭乘大眾運輸工具，享受全台唯一「輕軌免費、輕鬆跨年」的樂趣。由統一企業集團和夢時代購物中心主辦以及高雄市政府擔任指導單位的「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」，31晚間7點起到凌晨1點，除了姐姐謝金燕壓軸外，八三夭樂團、畢書盡、鼓鼓、滅火器、生祥樂隊、郭書瑤、徐佳瑩、家家、曾之喬、曾沛慈、孫淑媚等眾多藝人、長達6小時的精彩演出，陪伴大家嗨翻高雄，一起迎向2018。

配合舞台等硬體工程的搭設，將從25號起進行交通管制：

一、成功二路南下車道(正勤路至興發路)25日上午10時至1月2日上午8時封閉，聯結與砂石車等大型車輛請改道中山路、民權路及四維路等其他本市公告行駛道路。

二、成功二路北上車道擴建路至成功橋25日上午10時至1月2日上午8時封閉。

三、時代大道(中華五路至成功二路)25日上午10時至1月2日上午8時(雙向封閉)。

四、時代大道(中山三路至中華五路，含南側未命名道路)31日上午8時至1月1日上午3時(雙向封閉)。

五、中華五路(正勤路至舊凱旋四路)31日上午8時至1月1日上午3時(雙向封閉)。

六、舊凱旋四路(前鎮街至成功二路)25日上午10時至1月2日上午8時(雙向封閉)。

七、成功二路(含)以東、林森四路(不含)以南、中山三路(不含)以西、新凱旋四路(不含)以北31日上午8時至1月1日凌晨2時封閉。

歡迎參加跨年的朋友，多利用大眾運輸工具：

一、捷運紅線搭至(R6凱旋站)或輕軌搭至(C4凱旋中華站)步行可達跨年活動會場。

二、輕軌(C5夢時代站)12/31-1/1跨年活動期間不開放上下車。

三、配合跨年活動，捷運紅橘線末班車延後至1月1日02:00自各端點站發車

四、為提升捷運疏運效率，31日13:00起至1月1日02:00間，全系統暫停販售腳踏車客票。

五、跨年期間「捷運左營站」末班車資訊如下：

1.左營往南岡山方向末班車1月1日02:28發車

2.左營往小港方向末班車1月1日02:18發車

六、台鐵高雄站跨年夜循例加開北上00:50往台南、01:45往嘉義、02:40往台南之區間車。