日本信義攜手東急攻精華區宅 看好三率

看好三率及都市未來規劃前景，日本信義與東急不動產共同推介東京都心精華地段千代田區和六本木區「BRANZ」系列的3個頂級住宅建案。東急不動產住宅事業群首都圈住宅事業本部本部長大谷宗德表示，東急不動產自2010年起與日本信義合作。

日本信義社長何偉宏表示，近年海外置產條件日趨成熟，日本巿場向來是海外投資置產重點；日本經濟發展仍在加速中，其中「經濟成長率」、「央行低利率」及「日圓匯率」等關鍵三率為透明的判斷指標，加上日本政府對房市政策持續正向態度，都成為海內外投資人看好日本巿場的因素。

何偉宏指出，日本信義8年累積成交約2400件，其中約6成為投資性質，其餘是自住為主；都心區房地產的年投報率約3.5%到4%，若投資人認為投報率偏少，可以考慮選擇中古屋，而在乎資產增值的客戶不妨考慮都心的新屋為主。

何偉宏建議台灣的投資人，持有日本房地產至少以5到8年為宜，不建議快速買賣賺價差，且擁有5年以上再出售可以節稅不少，許多使用的成本待時間拉長後才會降低。

根據日本信義今年營運統計分析，國人赴日置產，以東京為例，日幣5000萬到7000萬元(約新台幣1340萬到1876萬元)主流價格帶的成交件數年增逾65%，且有不少客戶回購；總價日幣1億元以上(約新台幣2680萬元)的物件銷售主要在東京及京都，占總成交件數10%以上；大阪的房價相對親民，4000萬日圓以下(約新台幣1072萬元)的物件成為許多客戶初次赴日置產的選擇。1061222