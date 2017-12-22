綠擬1/4開臨時會 在野黨：勞基法不應排入

民進黨立法院黨團書記長何欣純告訴中央社記者，目前民進黨團預估明年1月4日上午召開談話會、下午召開臨時會院會，臨時會將開到1月31日，但是一次連續，還是先開10天後，再開第二次臨時會，目前黨團內部尚未決定，還需要再做討論。

（中央社記者台北22日綜合報導）民進黨立法院黨團擬提案1月4日召開臨時會，處理總預算案及攸關一例一休再修正的勞基法等5個議案。不過，國民黨團、親民黨團及時代力量黨團都主張，勞基法不應排入。

何欣純說，臨時會將處理攸關一例一休再修正的勞動基準法部分條文修正草案、稅改、農田水利會的改制、與民國107年中央政府總預算案、礦業法修正草案等5案。

她說，空氣污染防制法部分條文修正草案希望在臨時會能夠付委，委員會能否初審，還要再看狀況，而監察委員人事同意權案，同樣還要看狀況。

中國國民黨立法院黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，黨團原則認為不應該將臨時會常態化，但若要召開臨時會，應以審議年度總預算案為主，也呼籲民進黨應給每位立委暢所欲言且實質審查的機會，不要再重蹈前瞻預算的覆轍。

李彥秀說，黨團支持空污法及礦業法排入臨時會審查，稅改、勞基法跟農田水利會都應再多加溝通，下個正式會期再討論，尤其是稅改在面臨美國剛通過的稅法大變革，是否需調整，值得重新考量，勞基法更有勞工強烈反對聲浪，也不應急著強渡關山。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，親民黨反對臨時會常態化，民進黨擬排入臨時會審議的議案，僅總預算案有急迫及必要性，親民黨可以支持，但前提是須在委員會完成初審；至於其他沒有共識的法案，希望不要操之過急，須凝聚朝野與全民的共識，免得臨時會在抗爭團體的包圍中進行。

時代力量立法院黨團總召集人徐永明指出，希望臨時會優先處理礦業法和空污法，不應處理勞基法。空污法希望第一次臨時會進委員會審查，第二次臨時會二讀、三讀，至於一個月協商期，由於空污問題嚴重，具急迫性，所以如果各黨團同意，協商期也能縮短。1061222