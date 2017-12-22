那些只會長抱比特幣的富豪們 或許可以試試這個交易管

新創比特幣衍生性商品交易所 LedgerX 資料顯示，本周三有投資人，買進了明年底到期的比特幣買權，押注屆時比特幣將漲至 5 萬美元，是目前價格的 2 倍。

比特幣最新報價來到 14000 美元附近。(圖：Coindesk)

LedgerX 周三的交易資料顯示，有一名或多名投資人，買進 275 口明年底到期的比特幣買權，投入金額約 100 萬美元，為該交易所比特幣期權最大單，預計明年 12 月 28 日到期，押注屆時比特幣將漲到 5 萬美元。

若該比特幣的買進買權到期時，比特幣價格未漲到 5 萬美元，則押注的近 100 萬美元將血本無歸；但若比特幣屆時真的漲到 5 萬美元，那麼，持有者將可擁有 275 口比特幣、每口 5 萬美元，合計共 1380 萬美元的回報。