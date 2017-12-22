台數科攜台灣之星 簽電路供裝合約

（中央社記者江明晏台北22日電）台數科今天宣布，與台灣之星簽訂基站電路供裝合約，預計3年後集團整體電路出租及企業專線，將可達到2000路至3000路以上，讓有線電視成為數位平台載具，打造物聯網生活。

台數科集團今天發布新聞稿宣布，與台灣之星近期簽訂基站電路供裝合約，從桃園至台南，未來將陸續新供裝台灣之星部分基站電路服務，透過雙方合作，台數科在基站電路出租及企業專線業務取得重大進展。

台數科集團長期耕耘基礎光纖網路建置，目前已取得新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等市內網路執照，預計明年第2季將取得桃園市的執照，如果包含台數科大股東凱月公司所持有部分嘉義縣、台南市的有線電視系統，整體泛台數科集團網路覆蓋全台40%，成為全台第2。