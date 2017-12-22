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台數科攜台灣之星 簽電路供裝合約

中央社2017/12/22 19:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北22日電）台數科今天宣布，與台灣之星簽訂基站電路供裝合約，預計3年後集團整體電路出租及企業專線，將可達到2000路至3000路以上，讓有線電視成為數位平台載具，打造物聯網生活。

台數科集團今天發布新聞稿宣布，與台灣之星近期簽訂基站電路供裝合約，從桃園至台南，未來將陸續新供裝台灣之星部分基站電路服務，透過雙方合作，台數科在基站電路出租及企業專線業務取得重大進展。

台數科集團長期耕耘基礎光纖網路建置，目前已取得新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等市內網路執照，預計明年第2季將取得桃園市的執照，如果包含台數科大股東凱月公司所持有部分嘉義縣、台南市的有線電視系統，整體泛台數科集團網路覆蓋全台40%，成為全台第2。

台數科從有線電視起家，由早期電纜布線進階至數據機，再進入光纖時代，目前集團內超過9成工程同仁均取得電信執照，光纖技術已成台數科基礎建設資產。

台數科表示，從2010年推出基站電路出租服務後，就因為擁有高穩定性的網路平台，得以承載高流量的資訊，接軌全球網路閘道。台數科目前已提供各電信業者、眾多企業及政府機關超過1000路以上的電路服務。與台灣之星進一步取得合作後，預計3年後集團整體電路出租及企業專線，將可達到2000路至3000路以上。1061222

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