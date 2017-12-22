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中央社

龍發堂疑管理不當爆群聚感染 監委調查

中央社2017/12/22 19:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北22日電）監察院今天表示，收容近400位精神障礙患者的「龍發堂」疑有管理不當、肺結核及阿米巴痢疾等群聚感染問題，監察委員尹祚芊申請自動調查，以釐清相關事實及責任。

龍發堂住持心善18日率員為院內爆發群聚感染疫情鞠躬道歉，但否認對堂眾有不人道醫療照顧。

高雄市衛生局19日表示，龍發堂爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，除協助院內患者送醫，也祭出移動管制加以防疫，要求堂方配合對堂眾進行「只出不進」管制。

監察院下午發布新聞稿指出，媒體報導，「龍發堂」遭爆疑有管理不當，使用鐵鍊禁錮精障病患，放任其於地上便溺，且有肺結核及阿米巴痢疾等群聚感染，精障病患健康權益未獲適當維護。

監察院說，依據高雄市政府衛生局稽查人員今年10月至龍發堂發現，確有管理不當、衛生條件不佳情事，已要求限期改善。

尹祚芊表示，監察院於民國89年以龍發堂涉嫌虐待精障病患，違法營運，亦無專業人員照護，致剝奪病患人權，凸顯政府照顧精障病患不力為由曾立案調查，當時已將政府部門處理本案的相關缺失，提出5項調查意見。

尹祚芊說，日前發現龍發堂收容近400位精障患者，再度發生類似管理不當情形，甚至爆發肺結核及阿米巴痢疾等群聚感染的嚴重公共衛生問題，究竟堂內精障病患是在何等的情況下被家屬送入龍發堂？中央及地方衛政、社政機關為何會允許龍發堂收置如此多的精障病患？

尹祚芊也將進一步了解，長照1.0、2.0是否落實於真正需要被照顧的精障病患，相關主管機關有無未善盡監督管理責任等。1061222

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