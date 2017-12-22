龍發堂疑管理不當爆群聚感染 監委調查

（中央社記者劉麗榮台北22日電）監察院今天表示，收容近400位精神障礙患者的「龍發堂」疑有管理不當、肺結核及阿米巴痢疾等群聚感染問題，監察委員尹祚芊申請自動調查，以釐清相關事實及責任。

龍發堂住持心善18日率員為院內爆發群聚感染疫情鞠躬道歉，但否認對堂眾有不人道醫療照顧。

高雄市衛生局19日表示，龍發堂爆發阿米巴痢疾與肺結核群聚感染疫情，除協助院內患者送醫，也祭出移動管制加以防疫，要求堂方配合對堂眾進行「只出不進」管制。

監察院下午發布新聞稿指出，媒體報導，「龍發堂」遭爆疑有管理不當，使用鐵鍊禁錮精障病患，放任其於地上便溺，且有肺結核及阿米巴痢疾等群聚感染，精障病患健康權益未獲適當維護。