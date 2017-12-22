台股週線連2紅 今年日均量可望站穩千億

（中央社記者田裕斌台北22日電）台股週線連2紅，根據台灣證券交易所統計，今年截至12月22日，台股日均量新台幣1050.05億元，市值達31兆5112.75億元，預估全年日均量可望站穩千億。

證交所表示，本週加權股價指數上漲45.83點，漲幅約0.44%，台灣50指數上漲7.69點，漲幅約0.10%，寶島股價指數上漲62.43點，漲幅約0.52%；產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲3.12%漲幅最大，半導體類指數下跌0.74%跌幅最大，未含金融類指數上漲37.49點，漲幅約0.42%，未含電子類指數上漲113.71點，漲幅約0.80%，未含金融電子類指數上漲110.02點，漲幅約0.91%。