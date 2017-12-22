台股週線連2紅 今年日均量可望站穩千億

（中央社記者田裕斌台北22日電）台股週線連2紅，根據台灣證券交易所統計，今年截至12月22日，台股日均量新台幣1050.05億元，市值達31兆5112.75億元，預估全年日均量可望站穩千億。
證交所表示，本週加權股價指數上漲45.83點，漲幅約0.44%，台灣50指數上漲7.69點，漲幅約0.10%，寶島股價指數上漲62.43點，漲幅約0.52%；產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲3.12%漲幅最大，半導體類指數下跌0.74%跌幅最大，未含金融類指數上漲37.49點，漲幅約0.42%，未含電子類指數上漲113.71點，漲幅約0.80%，未含金融電子類指數上漲110.02點，漲幅約0.91%。
證交所指出，本週集中交易市場總成交金額5032.00億元，全體上市股票成交金額4686.19億元，股票成交量週轉率1.48%。
各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類969.37億元、占20.69%，半導體類872.55億元、占18.62%，光電類660.38億元、占14.09%。
成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類6.55%、電機機械類3.10%、光電類2.72%。1061222