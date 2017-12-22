泰國學童訪台灣 展開魔法耶誕之旅

（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）來自泰國北部夜豐頌省的7名9到12歲兒童，今天展開台灣三天兩夜，愛心圓夢魔法耶誕之旅。主辦機構希望以實際行動，協助各地弱勢兒童開拓視野與成長。

由台灣的旅遊集團舉辦，邀請弱勢兒童來台的活動，今年第4度舉辦。在駐泰國辦事處協助安排下，7位泰國北部夜豐頌省的學生今天首度到台灣旅遊。

駐泰國代表童振源勉勵泰國小朋友，利用機會看看台灣，也要多用功讀書，把在台灣的所見所聞記錄下來，與同學和老師分享。他也感謝贊助活動的曼谷長榮桂冠酒店、酷鳥航空與台灣觀光局的協助。