泰國學童訪台灣 展開魔法耶誕之旅

（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）來自泰國北部夜豐頌省的7名9到12歲兒童，今天展開台灣三天兩夜，愛心圓夢魔法耶誕之旅。主辦機構希望以實際行動，協助各地弱勢兒童開拓視野與成長。
由台灣的旅遊集團舉辦，邀請弱勢兒童來台的活動，今年第4度舉辦。在駐泰國辦事處協助安排下，7位泰國北部夜豐頌省的學生今天首度到台灣旅遊。
駐泰國代表童振源勉勵泰國小朋友，利用機會看看台灣，也要多用功讀書，把在台灣的所見所聞記錄下來，與同學和老師分享。他也感謝贊助活動的曼谷長榮桂冠酒店、酷鳥航空與台灣觀光局的協助。
來自夜豐頌的10歲孩童柯姆（Com）說，覺得很幸運被選中參加活動，這也是他第一次搭飛機，第一次到曼谷，第一次出國就到台灣，雖然聽過台灣，但不是很瞭解，希望這一次可以結交到朋友。
Just Sleep捷絲旅集團連續4年邀請海內外，包括台灣、香港與泰國等地的弱勢孩童齊聚，以實際行動為小朋友圓夢，讓他們出國旅行，遇到新事物與體驗，開拓國際視野、學習互助與成長。
台北兒童福利中心、蘇澳永樂國小，香港林村公立黃福鑾紀念學校，及泰國的生活技能發展基金會（TheLife Skills Development Foundation）等各地受關懷孩童，參與這項有意義的圓夢活動。1061222