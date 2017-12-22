台大將檢討甄試撞期 2月公布新時程

張耀文坦承甄試撞期的情形，已造成許多家長、學生的焦慮。今天台大電機系系務會議已決議，會將原訂4月14日的甄試時間改到其他時間，降低系所的衝突，最有可能的是提前一天，但目前還沒有定案，必須由學校的招生委員會確認。

張耀文今天傍晚受訪表示，為了維護高中學習完整，明年（107學年度）開始大學甄試時間挪後，但因後面還有指考，不可能無限往後，造成時間的壓縮。其中個人申請的作業時間，縮短到只剩3週，自然而然衝突、撞期會比較多。

（中央社記者陳至中台北22日電）台大副教務長張耀文今天說，為維護考生的選擇權，將檢討107學年度甄試第二階段時間，降低各系撞期狀況，考生和家長不要驚慌，2月之前一定會有明確的協調時程出來。

張耀文表示，除了電機系，台大教務會議也會立即檢討，協調各院系的甄試時間，盡量錯開，維護考生的選擇權。

但他也說，可用的時間就是那麼多，不可能全部都錯開，會優先協調領域較接近的學系，而像外文系和電機系在同一天考試，就沒有太大問題，很少有考生同時報考這兩系。

除了台大自己學系間的撞期，還有與其他學校撞期的問題。張耀文表示，已在招聯會今天召開的教務長工作小組會議中提出檢討，也呼籲各大學不要用「假面試，真綁票」的方式，規定學生一定在某一天到校參觀、聽介紹，藉此避免學生去參加其他學校的甄試。

招聯會執行秘書、清華大學教務長戴念華稍晚受訪表示，今天教務長工作小組會議已達成共識，針對甄選安排兩天期以上的校系，協調做彈性調整，預計明年3月會有結論。

戴念華提到，有些學校站在給學生方便的角度，甄試開放3天讓學生自由選擇，作法可供各校參考。

至於台大批評「假面試，真綁票」的問題，戴念華說，各院系選擇筆試、面試、或是安排學生到校瞭解，都有其考量，必須給予尊重，不認為是綁架學生。

除了重新協調107學年度的甄選第二階段期程，招聯會也決定提早調查108學年度的期程，在簡章公布前就先完成協調，避免重蹈覆轍。1061222