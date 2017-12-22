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中央社

七星潭定置漁業第二代青年 推食魚文化

中央社2017/12/22 19:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮七星潭近年來大量遊客湧入，漁村居民及當地生態環境產生變化，漁民第二代組織「洄遊吧FISH BAR」從大海到餐桌的食魚文化教育工作坊，盼能帶領民眾深入認識海洋。

「洄遊吧FISH BAR」團隊今天起至明年1月2日，在花蓮文化創意產業園區第23棟舉辦展覽，分享七星潭定置漁業文史影像紀錄，邀請漁人至會場分享捕魚故事，現場安排摸魚體驗、漁人料理示範等，希望喚起民眾一起守護海洋，並支持青年漁人返鄉奮鬥。

發起人黃紋綺表示，因父親經營定置漁場，讓她對七星潭漁業文化深具感情，去年返鄉與同為漁民第二代青年一起推動「食魚教育」及「永續漁業」，希望自日治時期就存在的老漁村故事能延續。

成員黃建衛說，全球氣候變遷及漁業資源過度捕撈，導致漁獲量不穩定，民眾對漁業產業及漁村的認知大多是苦力、乏味的印象，透過返鄉青年組成的團隊，具備海洋、教育專業背景，幫助民眾親近海洋，促進七星潭漁村休閒觀光產業發展。

團隊目標創造花蓮定置漁業結合其他附加產業商業模式，將傳統捕撈之一級產業、製造加工的二級產業及觀光零售的三級產業結合，創造花東就業機會，成為台灣傳統漁業提升的新示範。1061222

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