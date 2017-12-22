七星潭定置漁業第二代青年 推食魚文化

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮七星潭近年來大量遊客湧入，漁村居民及當地生態環境產生變化，漁民第二代組織「洄遊吧FISH BAR」從大海到餐桌的食魚文化教育工作坊，盼能帶領民眾深入認識海洋。

「洄遊吧FISH BAR」團隊今天起至明年1月2日，在花蓮文化創意產業園區第23棟舉辦展覽，分享七星潭定置漁業文史影像紀錄，邀請漁人至會場分享捕魚故事，現場安排摸魚體驗、漁人料理示範等，希望喚起民眾一起守護海洋，並支持青年漁人返鄉奮鬥。

發起人黃紋綺表示，因父親經營定置漁場，讓她對七星潭漁業文化深具感情，去年返鄉與同為漁民第二代青年一起推動「食魚教育」及「永續漁業」，希望自日治時期就存在的老漁村故事能延續。