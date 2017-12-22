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明道小朋友搓湯圓　萌萌過冬至

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/22 20:09
▲明道大學附設幼兒園老師帶領小朋友搓湯圓，小朋友開心體驗冬至搓湯圓的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）
▲明道大學附設幼兒園老師帶領小朋友搓湯圓，小朋友開心體驗冬至搓湯圓的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

冬至又稱過小年，是全家團聚的節日，一起吃湯圓祈求來年圓滿如意。為了讓小朋友了解節慶的意義，明道大學附設幼兒園22日舉辦冬至教學活動，讓小朋友體驗做湯圓的樂趣，藉著此活動讓學童們了解冬至習俗的真正意義。


▲明道大學附設幼兒園老師帶領小朋友搓湯圓，小朋友開心體驗冬至搓湯圓的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

冬至到了，台灣民眾一定會吃湯圓來長一歲，不過為何冬至要吃湯圓？這問題可就考倒了不少人！有句閩南話說「還未冬節都在搓湯圓，冬節哪會無搓圓仔」。一年一度的冬至到來，明道大學附設幼兒園的小朋友，就像是寒冬中的一抹陽光!幼兒園老師帶著小朋友體驗冬至做湯圓的樂趣，小小的手，賣力地搓湯圓，小朋友帶著天真超萌的臉孔說：「吃湯圓後會多長一歲喔！」。


▲明道大學附設幼兒園老師帶領小朋友搓湯圓，小朋友開心體驗冬至搓湯圓的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

明道大學附設幼兒園長許鎰萍表示，主要是想讓小朋友更深刻的瞭解節慶的意義，並且能夠與家人分享，今天剛好是冬至，現代家庭若較繁忙會直接買現成的湯圓，透過活動讓小朋友體驗做湯圓，不僅好玩有趣，還能夠分享喜悅。小朋友做出圓形、橢圓形等大大小小造型的湯圓，還有小朋友說像是在玩戰鬥陀螺，童言童語讓節慶增添歡樂感。


▲明道大學附設幼兒園老師帶領小朋友搓湯圓，小朋友開心體驗冬至搓湯圓的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

中班學生何鎧妤說，今天做湯圓好好玩，特別喜歡粉紅色的湯圓，回去想要跟爸爸媽媽一起吃。大班學生陳靖媗也說，很期待要吃湯圓，吃完湯圓會多長一歲！冬至湯圓分紅、白兩種，老輩人說：「不吃金丸（紅）、銀丸（白），不長一歲。」可見人們對冬至湯圓的重視，吃湯圓也有團圓的意思，不僅可以團聚，享受天倫之樂，也可以在吃暖呼呼的湯圓中，一同迎接新的一年。

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