報佳音散播愛　慢飛天使聖誕踩街

慢飛天使分兩隊沿街唱詩歌報佳音，一起送上小卡片及糖果給社區民眾，民眾從這群「慢飛天使」接到糖果，既驚喜又感動，慢飛天使們也藉此活動感受節慶氣氛。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託伊甸基金會旗山區兒童早期療育發展中心(以下簡稱旗山早療中心)舉辦，家長及高雄北區扶輪社社員共同幫幼童裝扮為聖誕小精靈，分別前往社福館、旗山托嬰中心、衛生所、旗山警察局及消防局，以輕鬆歡樂的活動方式，分送糖果等小禮物給社區民眾，讓社區認識這群可愛的「慢飛天使」。

「叮鈴噹~叮鈴噹~鈴聲多響亮」，為了讓慢飛天使了解節慶意義並和社區民眾互動，百位慢飛天使和家長於聖誕節前一起上街，盛大的踩街隊伍沿路發送糖果給民眾，共同感受聖誕歡慶的氣氛。



▲慢飛天使分兩隊沿街唱詩歌報佳音，一起送上小卡片及糖果給社區民眾，民眾從這群「慢飛天使」接到糖果，既驚喜又感動，慢飛天使們也藉此活動感受節慶氣氛。（圖／旗山早療中心提供，2017.12/22）

回到旗山早療中心後，高雄北區扶輪社長帶領社友們贈送慢飛天使聖誕禮物，並帶來善款8萬元給旗山早療中心，社友們全程參與還有精彩表演，讓這些慢飛天使開開心心度過一個豐盛的佳節。



▲高雄北區扶輪社長帶領社友們贈送慢飛天使聖誕禮物，並帶來善款8萬元給旗山早療中心，社友們全程參與還有精彩表演，讓這些慢飛天使開心開心度過一個豐盛的佳節。（圖／旗山早療中心提供，2017.12/22）

旗山早療中心主任許廷安表示，期待透過社區融合課程規畫，幫助中心幼童可認識社區、回饋社區，並以生活教育方式，促進幼童與家長正向互動，增進幼童生活經驗並激發家長親職教養能力，使特殊需求幼童能增進與父母間安全感並建立自信，也讓家長與幼童留下美好的共同回憶。