67%股權賣新光 大魯閣草衙道購物中心易主

新光三越正式接手經營高雄草衙道購物中心後，大魯閣仍負責鈴鹿賽道樂園、棒壘球打擊場及遊戲愛樂園等運動休閒主力店的經營，共同將草衙道經營成為南台灣地標。

（中央社記者朱則瑋、江明晏台北22日電）大魯閣實業(1432)今天宣布，完成出售67%大魯閣開發股權給新光三越，而大魯閣實業持股降至15%，未來可望降低負債及背書保證金額約新台幣34億元。

大魯閣實業集團指出，雙方正積極討論大魯閣所屬的運動休閒項目，與新光三越未來在台灣與大陸商場合作的可能性。

大魯閣發言人許俊麒指出，雙方正積極討論大魯閣所屬的運動休閒項目與新光三越未來在台灣與大陸商場的合作；旗下事業群包括商場開發經營、休閒娛樂事業、不動產開發經營與中國大陸事業將持續推動大魯閣集團成長。

大魯閣在2014年退出紡織市場，近年積極轉型商場開發經營及運動休閒娛樂事業，今年7月在集中市場掛牌產業類別由「紡織纖維」改為「貿易百貨」，股價一路揚升。

許俊麒表示，目前大魯閣集團在台經營開發的商場有台中新時代購物中心、16家遊戲愛樂園(含餐廳1家)、鈴鹿賽道樂園，以及預計明年第2季開幕的新竹湳雅購物廣場，在中國大陸則有運動休閒場館7家。

大魯閣前3季合併營收達9.18億元，較去年成長33%，但受認列大魯閣開發虧損拖累，每股仍虧損1.41元。法人指出，今年大魯閣在與新光三越的股權交易案獲利挹注下，第4季單季將轉虧為盈，但全年要獲利仍有難度。

同時，大魯閣也進軍飯店事業，向台灣銀行承租「陽明山美軍宿舍」，並取得旅館使用執照經營陽明山美國渡假村，朝獨棟Villa模式經營。

在中國大陸的布局，大魯閣旗下上海基創公司瞄準中國大陸運動娛樂市場，以運動結合娛樂的複合經營場館模式登陸，近期並發展管理輸出加盟業務，今年已簽約2家、開業1家，將陸續貢獻營收。大魯閣也跨入數位娛樂產業，開設上海七寶VR館。1061222