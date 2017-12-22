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李喜明視導中部駐軍　慰勉官兵戰訓辛勞

軍聞社2017/12/22 18:48
▲ 參謀總長李喜明上將22日前往武嶺寒訓基地，視導訓練規劃與整備。（軍聞社記者李一豪攝）
▲ 參謀總長李喜明上將22日前往武嶺寒訓基地，視導訓練規劃與整備。（軍聞社記者李一豪攝）
參謀總長李喜明上將22日視導中部地區部隊，實地巡視戰備執勤情形。（軍聞社記者李一豪攝）

（軍聞社記者李一豪臺中22日電）參謀總長李喜明上將今日視導中部地區駐軍，代表國防部長馮世寬慰勉官兵戰訓辛勞，期許幹部致力革新風氣與觀念，面對問題、勇於承擔，落實訓練及後勤整備，厚植部隊戰力。

　李總長上午由國防部聯參主管陪同，先後視導陸軍航特部武嶺寒訓基地、空軍防空飛彈連，以及陸軍裝甲第586旅，聽取各單位工作簡報，瞭解寒災救援兵力預置、寒訓班隊進訓、訓練場地整備、官兵生活設施改善等工作情形，並頒贈加菜金。

　李總長相當關心官兵在高寒地營區生活情形，實地巡視生活設施，叮囑幹部落實關懷照顧部屬，並協助解決急難病痛等醫療需求，確維官兵身心健康；過程中，總長也為正在河谷操課的學員高聲打氣「各位弟兄辛苦了！謝謝你們！大家繼續加油！」高山嚴寒中的鼓勵，特別令官兵感到溫暖與振奮。

　李總長相當重視戰訓整備，詳細垂詢作戰區兵要調查等工作執行情形，尤其中部地區海岸線地貌近年急遽變化，各單位務須落實詳查，並適時更新、修正各項規劃，以符作戰實需。

　另外，李總長特別向幹部表示「有問題不要怕說出來，解決不了的，我們來幫你！」勉勵國軍幹部秉持實事求是態度，強化保養維修工作，維持裝備高度妥善，遭遇無法解決的窒礙困難，一定要摒除過往「有問題自己處理，怕造成長官困擾」文化，同時藉此革新部隊的風氣，以不同於以往的思維，面對未來各項挑戰。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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