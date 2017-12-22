北檢到國民黨查資料 藍籲維持比例原則

國民黨文傳會主委李明賢今天表示，北檢12月初來函要求提供民國93到95年中常會會議記錄，但資料數量龐大、且多為單一件，國民黨以正式公文回覆北檢可派人前來查閱，將提供設備場地配合辦理。

聯合報報導，台北地檢署偵辦國民黨「三中案」，繼日前大動作且馬拉松式約談前總統、前國民黨主席馬英九，北檢新一波偵辦對象鎖定國民黨中央，並首度派人進到中央黨部大規模抄查黨史資料。

（中央社記者劉麗榮、蕭博文台北22日電）北檢偵辦國民黨三中案，昨天派員前往國民黨。國民黨表示，能給的資料早已提供，檢調辦案應維持比例原則。北檢澄清，因案情需要，經連繫後應國民黨之請前往掃描資料，請外界勿作無謂的揣測與渲染。

李明賢指出，昨天北檢2位事務官前來，因資料量太大，後來改先看內容，待事務官回去討論後，再決定要不要複印。

李明賢說，國民黨過去無論是黨產議題或是三中交易，皆秉持公開公正方式進行，能提供的相關資料也早已提供。對於北檢還以大動作前來查閱資料，黨中央認為極不可思議，呼籲檢調辦案應維持比例原則，切勿流於政治思考、清算鬥爭在野黨。

北檢發布新聞稿指出，因偵辦案件需要，行文至國民黨調取資料，但國民黨行政管理委員會李姓機要表示，因影印預算有限，基於環保考量，請北檢派員翻查掃描，將提供掃描設備及安排會議室。

北檢表示，收到國民黨回覆後，21日上午即指派檢察事務官至李姓機要所安排的黨部會議室，掃描調取資料，至於媒體報導張貼於會議室門口的告示，並非北檢人員所為。

北檢說，檢察事務官掃描案情所需資料後，21日下午即離去，並無媒體報導所謂「北檢已經正式進入國民黨中央查案」、「帶走大批中常會紀錄相關資料」等情事。1061222